Salma Paralluelo: "Estamos preparadas para todo"

Sant Joan Despí (Barcelona), 14 may (EFE).- La jugadora del Barcelona Salma Paralluelo señaló este jueves que el conjunto azulgrana está "preparado" para afrontar el asalto al póquer de títulos, que comenzará este sábado con la final de la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid.

"La situación que hay y nos adaptamos. Este encuentro, además, nos sirve también como preparación: primero, porque es una final en la que nos lo jugamos todo; y segundo, porque nos ayuda a encarar la siguiente. En ese sentido, también tiene una lectura positiva. Estamos preparadas para todo", explicó Paralluelo.

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Sobre el rival de la final que se disputará en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas, la atacante del conjunto azulgrana advirtió del "crecimiento" del cuadro rojiblanco desde la llegada de José Herrera al banquillo a finales de enero. Hasta su última derrota este fin de semana ante el Real Madrid (1-0), el Atlético de Madrid encadenaba ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones.

En este sentido, la aragonesa, una de las protagonistas de la atención a los medios que ha organizado este jueves el club catalán, señaló que, pese a conocer bien a un rival al que ya vencieron en la última final copera disputada en Huesca (2-0), una final "siempre presenta escenarios abiertos", por lo que será clave mantener una idea clara de juego y adaptarse a lo que demande el partido.

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"Nos hemos enfrentado muchas veces al Atlético y ambos equipos contamos con distintas variantes tácticas. Al ser una final, es difícil prever exactamente qué plantearán, pero tenemos muy claro nuestro plan de partido. A partir de ahí, sabremos adaptarnos en función de cómo se desarrolle el encuentro", analizó.

Por su parte, la neerlandesa Esmee Brugts recalcó que el Atlético de Madrid "siempre compite bien" y subrayó la exigencia mental que supone afrontar dos finales en apenas una semana, en referencia también a la final de la Liga de Campeones que el conjunto azulgrana disputará el 23 de mayo ante el Olympique de Lyon.

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"Jugar dos finales en dos semanas exige mucho a nivel mental para poder estar al cien por cien cada día. Puede haber más presión, pero también forma parte del fútbol. Es algo bonito, especial, que importa a mucha gente y en lo que sentimos mucho apoyo. Esa presión también es positiva", afirmó.

Asimismo, la jugadora reconvertida a lateral zurda destacó la importancia de un vestuario acostumbrado a pelear siempre por títulos para gestionar el tramo decisivo de la temporada.

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"Estar rodeada de las mejores jugadoras del mundo te da tranquilidad. Ves cómo afrontan ellas las situaciones difíciles y eso te ayuda mucho cuando las cosas no son fáciles", señaló.

En la misma línea, la joven centrocampista Clara Serrajordi, que vive su campaña de irrupción en el primer equipo, afronta esta final de la Copa de la Reina como la primera de su carrera, una experiencia que asume con "mucha ilusión y responsabilidad".

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"Todas las finales que vienen son un sueño para mí. Intento prepararme lo mejor posible y aprovechar cada oportunidad", aseguró la mediocentro catalana, que incidió en el aspecto mental a la hora de visualizar este tipo de escenarios.

"La confianza y la cabeza son una parte muy importante para rendir bien. Me han dado muchos buenos consejos y creo que he crecido mucho durante la temporada. Sobre todo, el de jugar fácil y hacerlo lo mejor posible. Creo que ha sido clave", concluyó. EFE

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