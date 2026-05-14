Escribá quiere recompensar a los jugadores con menos minutos lo que resta de temporada

Valladolid, 14 may (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, ha asegurado en rueda de prensa que, en los tres partidos que restan por disputarse de esta temporada, quiere "recompensar" a los jugadores que han tenido menos minutos, porque gracias también a su trabajo se ha podido confirmar ya la permanencia en Segunda.

"Quedan tres encuentros para que pueda ver compitiendo a la gente que ha jugado menos, pero no porque me dé igual ganar o perder, porque todos queremos ganar, pero he dado continuidad a jugadores en ciertas posiciones y me gustaría que participaran todos, porque el objetivo lo hemos logrado entre todos", ha precisado.

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En este sentido, ha destacado el "comportamiento ejemplar" de los que no han jugado tanto "que han hecho mejores a los demás, porque han seguido trabajando muy bien, apoyando al máximo" y, por ello, tiene pensado darles minutos, también a los que no van a seguir, como en el caso de los cedidos o de Chuki, que ya ha firmado por el Werder Bremen.

El primer rival para batir será el Real Rácing de Santander, que lucha por el ascenso, y cuya motivación será máxima, sobre todo en su feudo, pero los vallisoletanos "también están muy motivados", aun sabiendo que van a encontrar "un ambiente de euforia, ante un equipo que está lanzado".

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"No vamos a aceptar que nadie nos gane en motivación. Para nosotros es un partido bonito de disputar, para enlazar dos victorias y ganar fuera, que aún no lo hemos conseguido desde que estoy aquí. Hay muchas razones para estar motivados y hacer un partido lo más completo posible", ha insistido.

Aunque tiene claro que enfrente estará "un gran equipo, ofensivamente muy bueno, que genera muchas ocasiones y hace muchos goles", considera que el Real Valladolid está defendiendo bien, tanto en casa como fuera, aunque los resultados no hayan acompañado.

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Ha puesto como ejemplo el choque en Andorra, que finalizó con 1-0 que, lógicamente, supone una derrota, pero ante un rival que metió seis goles, precisamente, al Rácing, lo que significa que los jugadores blanquivioletas realizaron un buen trabajo en defensa.

Pero no solo quiere que su equipo mantenga esa seguridad defensiva, sino que el objetivo es "buscar la portería contraria", porque, según ha advertido, "no va a ser un partido de 0-0" y, por tanto, hay que generar ocasiones, no solo defender.

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Para este compromiso, no podrá contar con David Torres y Biuk, que cumplirán ciclo de sanción, mientras que Iván Alejo ha sido padre, lo que se añade a las bajas ya conocidas de Garri, Guile Bueno, Noah Ohio, Sergi Tenés y Marcos André, más la de Michelin, por "cláusula del miedo".

De ahí que en la convocatoria entren los jugadores del filial Carvajal -autor del segundo gol del cuadro vallisoletano ante Real Zaragoza-, de manera segura, más Galde -Alejandro Galdeano- y Brain, "que tienen muchas posibilidades", según ha confirmado el técnico valenciano, quien ya ha empezado a trabajar con miras a la próxima campaña.

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Porque, tal y como ha explicado, esta semana ha mantenido una reunión en la que el club le ha trasladado su total confianza y, puesto que tiene un año de contrato, y está "encantado" en el Real Valladolid, su continuidad parece garantizada.

Han sido pocas semanas con el primer equipo, en las que ha conseguido ese nuevo objetivo de la permanencia, que parecía fácil, pero no lo ha sido tanto, porque cuando él llegó se encontró "a un equipo al borde del descenso, con jugadores agarrotados, con un ambiente de enfado", y en ese contexto, costaba mucho sacar el rendimiento que esperaba del grupo.

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"Estoy contento, pero no satisfecho. Nunca habría firmado los números que hemos hecho, porque esperaba más, pero viendo las dificultades que ha habido, tener asegurada la permanencia tres jornadas antes de que finalice el curso, no está tan mal", ha precisado.

Ahora, para Escribá, lo primero es "acabar lo mejor posible, por puntos, por imagen y porque no se puede desmerecer el escudo", pero ya se ha empezado a preparar la próxima temporada con la dirección deportiva para mejorar la plantilla. EFE

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