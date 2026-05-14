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El rey visita el Mando del Ciberespacio, los boinas grises que velan por la ciberseguridad

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Madrid, 14 may (EFE).- El rey ha visitado este jueves el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), una unidad creada en 2020 y compuesta actualmente por unos 650 efectivos, los llamados 'boinas grises', que se encargan de vigilar y responder a las ciberamenazas que puedan afectar a la seguridad nacional.

A su llegada a las instalaciones en la base de Retamares, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, Felipe VI ha sido recibido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón; y por el jefe del MCCE, vicealmirante Francisco Javier Roca.

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El monarca, vestido con el uniforme de campaña del Ejército de Tierra, ha podido conocer de primera mano las capacidades del mando y, durante las dos horas que ha durado la visita, ha sido también testigo directo de una simulación de protección de una infraestructura crítica.

Además, el rey ha sido informado del proyecto de expansión del MCCE, que pasa por un centro de referencia de Inteligencia Artificial (IA), un 'sistema de combate' del ciberespacio y un centro de operaciones de 100.000 metros cuadrados para albergar servicios estratégicos de esta unidad que prevé triplicar su personal de aquí al año 2030.

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Unos retos de futuro del MCCE, integrado en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), que se materializarán en la creación de un 'hub' de ciberdefensa de referencia internacional, que contará con 100.000 metros cuadrados, al que se han destinado 106 millones de euros y que estará listo en 2029.

Las nuevas instalaciones albergarán un puesto de mando 24/7 para defender los intereses de España en y desde el ciberespacio; y un complejo de 22.000 m2 con 4 plantas diseñado para albergar a 1.000 militares.

Además, contará con un edificio 'Cyber Ranger', un campo de adiestramiento virtual de 10.000 metros cuadrados. España ha sido designada por la OTAN para proporcionar esta capacidad única y a finales de este año ya se empleará parte de esta infraestructura para desarrollar el mayor ejercicio ciber de la Alianza.

El MCCE ha creado también un centro de referencia de IA para investigación, experimentación y aplicación de esta herramienta en beneficio de las ciberoperaciones.

Además, España va a ser el único país del mundo que va a disponer de un 'Sistema de combate' para operaciones en el ciberespacio, un proyecto incluido en los Planes Especiales de Modernización. El contrato se ha adjudicado a Indra y tiene un plazo de ejecución de tres años.

El Mando está inmerso en un proceso de expansión sin precedentes para triplicar su capacidad operativa, con la meta de llegar a 1.500 efectivos en 2030 frente a los 500 actuales. De ellos, 1.300 serán militares de los dos Ejércitos y la Armada y 200, civiles especializados. EFE

(Foto)

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EFE

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