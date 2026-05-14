El Mitin Ibiza Toni Bonet reúne a grandes estrellas del atletismo español

Redacción deportes, 14 may (EFE).- El Mitin Ibiza Toni Bonet reunirá el sábado 16 a una gran nómina de estrellas del atletismo español con el 400 metros femenino como prueba reina, con Blanca Hervás como favorita y Sara Gallego y Daniela Fra como aspirantes a ser la nueva reina de la distancia en la isla balear.

Ibiza vuelve a focalizar las miradas del atletismo nacional con un mitin que marca el inicio de la temporada estival, al aire libre, con dos objetivos importantes en mente: el Campeonato de España de Málaga del 24 al 26 de julio y el Europeo de Birmingham del 10 al 16 de agosto.

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La prueba reina de esta edición será el 400 metros lisos femenino, con Blanca Hervás como estrella. La atleta madrileña, componente clave de las llamadas 'Golden Bubbles' que hicieron historia el pasado año con el oro en los Mundiales de relevos, llega a Ibiza tras la plata en el 4x400 en los relevos de este año en Botsuana y tras brillar con luz propia en el Mundial de pista cubierta con plata y bronce en el 4x400 femenino y mixto, y un sexto puesto individual.

Frente a ella, Daniela Fra, que en este invierno formó parte del 4x400 de los Mundiales bajo techo (junto a Hervás) que obtuvo el bronce. Y para completar, la plusmarquista nacional de 400 metros vallas, Sara Gallego, que busca en Ibiza reencontrarse con su mejor versión, esa que le llevó al top nacional en 2022 con 54.34, y la ecuatoriana Nicole Caicedo, campeona sudamericana de 200.

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Los 110 metros vallas masculinos también serán de alto voltaje. Asier Martínez, campeón de Europa y bronce mundialista en 2022, así como sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estrena temporada de aire libre, en la que sueña con la final en el Europeo de Birmingham y la lucha por las medallas. En Ibiza tendrá como principal rival al mallorquín de origen cubano Daniel Castilla.

Guillem Crespí, en los 100 lisos, le pondrá velocidad al hectómetro en su vuelta a la competición tras el quinto puesto en el 4x100 mixto de los Mundiales de relevos.

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Por su parte, el 400 masculino se plantea como un duelo de Óscar Husillos, que acaba de batir el récord de España de 4x400 junto a Markel Fernández, Samuel García y Manuel Guijarro, y el plusmarquista europeo del relevo 4x400, el británico Alex Haydock-Wilson, y los irlandeses Jack Raftery y Sean Doggett.

En el foso de saltos, el campeón nacional de longitud Héctor Santos hará su primer vuelo de la temporada estival con el objetivo de lograr la mínima para el Europeo de Birmingham.

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En la prueba femenina de longitud, la ausencia de última hora de María Vicente por lesión deja a la brasileña Leticia Oro, bronce mundialista en Eugene 2022, como clara favorita en la prueba más internacional, con la chipriota Filippa Fotopoulou (6.79m de marca personal) y la británica Funminiyi Olajide (6.67) como rivales principales.

El Mitin Ibiza Toni Bonet pertenece al Continental Tour de World Athletics. Además de las doce pruebas internacionales, incluirá pruebas de 400 y 500 metros para que niños entre 10 y 14 años compartan tartán con sus ídolos. EFE

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