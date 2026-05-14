El ‘Bribon’, con el rey Juan Carlos, defiende su liderato en la Liga Nacional 6m

Sanxenxo (Pontevedra), 14 may (EFE).- El ‘Bribon’, que volverá a contar con el rey Juan Carlos a la caña, defiende a partir de mañana, viernes, su liderato al frente de la Liga Nacional de la clase 6 metros en la tercera serie del Trofeo Xacobeo.

El barco del Náutico de Sanxenxo inicia la cuenta atrás para el Campeonato de Europa de la clase, que se celebrará en el lago Lemán (Suiza) durante el mes de julio, con un exigente examen ante el ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón mundial, y el ‘Alibaba II’ de Miguel Lago.

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El ‘Stardust’, de Santiago Campos, y el recién reincorporado ‘Caprice-RH Prive’, del malagueño Guillermo Rodríguez, también aparecen en las quinielas como favoritos al podio.

Las próximas tres series —hasta la celebración de la Regata Rey Juan Carlos / El Corte Inglés Máster en septiembre— se disputarán para la flota de 6 Metros con un formato de tres días de competición, de viernes a domingo.

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El inicio de las pruebas está previsto para las 16:00 horas del viernes, las 13:00 horas del sábado y las 12:30 horas del domingo, horario habitual en la Liga. EFE

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