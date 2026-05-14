Dimite Antonio Molina, el técnico más laureado del bádminton español

San José de la Rinconada (Sevilla), 14 may (EFE).- Antonio Molina dimitió este jueves del cargo de director técnico del CB Rinconada, que ocupaba desde hace más de 30 años en los que lo ha convertido en el club más laureado del bádminton nacional gracias a sus 12 títulos de División de Honor y a sus diversos podios en torneos europeos.

El conjunto rinconero, que anunció este jueves en un comunicado la dimisión "irrevocable" de Molina, descendió en abril pasado del Top 10, la máxima categoría nacional, al perder el 'play-out' contra el CB Alicante, lo que coronó una temporada marcada por las estrecheces económicas.

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En una carta abierta a los socios y simpatizantes del club remitida a los medios, Molina destaca que ha "dedicado toda" su "carrera al Club Bádminton Rinconada" y presume de haberlo colocado "en el sitio que se merece, la elite del bádminton español y europeo".

Su abandono del cargo "ha sido una de las decisiones más difíciles" de su vida, "pero ha sido tomada tras una profunda reflexión", ya que considera que "la entidad necesita un cambio de rumbo" tras haberse consagrado "de manera desinteresada" a fomentar "el crecimiento del club más importantes del bádminton español".

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"Os aseguro que ha sido apasionante y será difícil de olvidar, con sus muchas alegrías y alguna que otra decepción o tristeza en tantas batallas dentro y fuera de las pistas. No olvidéis nunca que ese club es muy grande como embajador de Sevilla y de La Rinconada", añade en la misiva.

Molina explica que su dimisión "obedece a motivos personales y profesionales", puesto que "como máximo responsable deportivo", debe asumir "la parte de la responsabilidad que" le "corresponde por la dinámica de la última temporada" y cree que "no se puede alargar más este proyecto deportivo".

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El técnico andaluz cree también "imperativo señalar que la decisión también viene motivada por una evidente falta de apoyo e interés de las instituciones públicas y del poco respaldo" recibido para "la planificación deportiva en estos últimos años", por lo que resulta "necesario revertir las situaciones" que "han hecho caer en la mediocridad" al CB Rinconada.

"Se acaba mi etapa de director deportivo y primer entrenador, y empieza otra que espero sea igual de emotiva y gratificante: la de socio que estará para colaborar en seguir formando principalmente buenas personas, educados en valores y con deseo de representar al mejor equipo de la historia del bádminton español", concluye Molina. EFE

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