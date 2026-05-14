Arnau Comas: "Subir a Primera sería un sueño"

A Coruña, 14 may (EFE).- El central Arnau Comas, que podría recuperar la titularidad en el Deportivo frente al Andorra por la sanción del belga Lucas Noubi, no escondió este jueves que ascender a Primera División con el equipo blanquiazul sería “un sueño cumplido”.

“Quedan tres partidos, que es poco y mucho a la vez. Lo bueno es que dependemos de nosotros. Creo que estamos haciendo una temporada muy buena. Subir sería un sueño para todos. En este club todos sabemos que representamos a un escudo muy grande. Sabes que hay una presión, pero es normal en un club con este escudo”, afirmó.

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El catalán apuntó que LaLiga Hypermotion es “como una montaña rusa” porque es una liga “muy larga” y “supercompetitiva” porque el nivel de todos los equipos es muy similar y todos los partidos “no se deciden hasta el último minuto”.

En este sentido, el defensa destacó la profundidad de banquillo del Dépor porque, a su juicio, “todos” están sumando en esa carrera por el regreso a la máxima categoría.

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“Tenemos una plantilla muy larga y de mucha calidad. Sabiendo que los jugadores a veces entramos, tenemos rachas de unos cuantos partidos en el en el once y luego fuera de él. Aquí todos sumamos y eso es lo importante para el equipo”, comentó durante su comparecencia ante los periodistas.

A nivel personal, el exfutbolista del FC Basilea, que llegó a Riazor el pasado verano, admitió que al principio de temporada le faltó “algo de ritmo”, pero desde hace muchos ya se encuentra “muy bien” a nivel físico.

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“En este mes que no he jugador no he tenido ninguna molestia de nada y he podido entrenar bien. Tanto yo como el resto de los compañeros estamos ahí para sumar cuando nos toque entrar”, incidió. EFE

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