Tomic se pierde lo que resta de temporada por una lesión en los isquiotibiales

Badalona (Barcelona), 13 may (EFE).- El pívot del Asisa Joventut Ante Tomic se perderá lo que resta de temporada para lograr "una recuperación completa de la lesión que sufre en los isquiotibiales de la pierna derecha", según informó este miércoles el club badalonés.

La lesión de Tomic, que arrastra desde finales de marzo, ya le impidió estar en el eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el AEK Atenas y le impedirá también disputar con el conjunto verdinegro las eliminatorias al título de la Liga Endesa.

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El interior croata, de 39 años, estaba cuajando otra temporada notable en la ACB, donde había promediado 12,7 puntos y 6,1 rebotes hasta la fecha. EFE