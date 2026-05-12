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El PP enmarca en estrategia de campaña las críticas del alcalde "socialista" de Adamuz a Moreno por "usar" el accidente

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que las críticas del alcalde de Adamuz, Rafael Moreno Reyes, al presidente de la Junta andaluza, Juanma Moreno, por "usar" el accidente ferroviario en su campaña responden a una "estrategia política" para intentar que "la mala gestión" del Gobierno no afecte al PSOE en los comicios andaluces del 17 de mayo.

Así se ha pronunciado Gamarra, en declaraciones a medios en la sede del PP, después de que el regidor de Adamuz (Córdoba) haya criticado a Moreno por la "utilización política" del accidente ferroviario que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos.

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"Estaba tardando mucho en salir al debate electoral el tema del accidente de Adamuz. Finalmente lo ha sacado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sinceramente no esperaba esta utilización política de algo tan doloroso", ha asegurado en redes el alcalde de Adamuz, en alusión al debate que anoche mantuvieron los candidatos a la Junta de Andalucía.

"ES UN ALCALDE SOCIALISTA QUE ESTÁ EN PLENA CAMPAÑA"

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Gamarra ha subrayado que se trata de "un alcalde del Partido Socialista que está en plena campaña" y ha recordado que "la realidad es que están hablando de un accidente donde hay una investigación judicial" en la que hay "evidencias e indicios de que la actuación de la propia administración no ha sido la correcta ni la adecuada".

En este punto, ha insistido en que "evidentemente las críticas" del alcalde "socialista" de Adamuz responden a "una estrategia política para intentar que no le afecte la mala gestión del Gobierno de España".

La dirigente del PP ha criticado que el PSOE pretenda que en la campaña electoral andaluza "no se hable de la situación del Ministerio de Fomento" y ha avisado que "no sería estar respetando a los andaluces".

En este sentido, ha aprovechado para achacar "responsabilidades directas en todo lo que ha ocurrido y la incidencia y las consecuencias que ha tenido para Andalucía" a quien fuera la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno cuando ocurrió el accidente y es ahora candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

Gamarra también le ha afeado a la exministra que anoche en el debate se refiriese al fallecimiento de dos guardias civiles, que colisionaron sus embarcaciones mientras perseguían a una narcolancha, como "víctimas de accidentes laborales" y, por lo tanto, también ha pedido que se les respete.

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EuropaPress

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