Zarco, Guevara y Muñoz lideran las prácticas oficiales

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 8 may (EFE).- El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y los españoles Izan Guevara (Boscoscuro) y David Muñoz (KTM) han liderado las prácticas oficiales de sus respectivas categorías en el Gran Premio de Francia de motociclismo.

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Zarco, vencedor de la carrera francesa en 2025, por primera vez en la historia del motociclismo de ese país, supo ejercer de líder en la práctica oficial, en la que el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), acabó fuera de la segunda clasificación al ser decimotercero.

Zarcó marcó un mejor tiempo de 1:29.907, apenas diez milésimas de segundo más rápido que el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y con una décima de segundo sobre el también tralsapino Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

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Mientras, Marc Márquez tendrá que disputar, por primera vez en lo que va de temporada, la primera clasificación, al acabar fuera de las diez primeras posiciones (decimotercero) al sufrir algunos inconvenientes en los minutos finales de la sesión.

Márquez iba con parciales que le iban a permitir estar en la segunda clasificación, pero un error en la última curva le hizo entrar colado y al 'cortar' su tiempo ya no valía para conseguir el objetivo.

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Aún tuvo una oportunidad más de lograr el pase, pero su compañero de equipo, Francesco 'Pecco' Bagnaia, se fue por los suelos y al mostrar los comisarios de pista bandera amarilla su registro quedaba cancelado al no poder mantener el ritmo.

Así el francés Johann Zarco acabó siendo el más rápido, por delante de los italianos Di Giannantonio y Bagnaia, seguidos por los españoles Alex Márquez, Joan Mir y Jorge Martín, el italiano Marco Bezzecchi, el epañol Alex Rins, el japonés Ai Ogura y el también español Pedro Acosta, que son quienes han entrado en la segunda clasificación directa.

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El español Izan Guevara (Boscoscuro) 'sentenció' la práctica oficial de Moto2 en apenas dos vueltas, pues nada más comenzar la tanda, salió a pista, dio la primera vuelta de lanzamiento y, en la segunda, paró el cronómetro en 1:34.348.

Con ese registro, que ninguno de sus rivales pudo batir a lo largo de toda la sesión, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el belga Barry Baltus (Kalex), fueron los que más se acercaron al quedarse a dos y tres milésimas de segundo de distancia, respectivamente.

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Guevara se mantuvo líder, con Celestino Vietti, Barry Baltus, Iván Ortolá y Alonso López en menos de una décima de segundo; Daniel Holgado, Collin Veijer, Manuel González, y Senna Agius a menos de dos; y Ayumu Sasaki, Filip Salac, Arón Canet, Zonta Van den Goorbergh y Sergio García Dols dentro de la segunda clasificación (Q2).

El español David Muñoz (KTM) ha encabezado la práctica oficial de Moto3, tras su regresó a la competición en España después de su grave lesión en la pierna izquierda, con un mejor tiempo de 1:40.211, apenas 14 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo David Almansa y con 85 milésimas sobre el hispano argentino Marco Morelli (KTM).

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El líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), acabó en la octava posición y por tanto en la Q2, mientras que el segundo clasificado del mundial, el español Álvaro Carpe (KTM), se quedó fuera de la misma al ser decimoséptimo. EFE