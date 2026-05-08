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Simeone: “La gente decidirá si está con el equipo, son entendibles los dos escenarios”

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Majadahonda (Madrid), 8 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este viernes que este sábado se reencontrarán con la afición en el Metropolitano en el partido contra el Celta, tras la eliminación de la Liga de Campeones, y la gente “decidirá si está con el equipo o no”, porque “quiere ganar”, y es “entendible cualquiera de los dos escenarios”.

“Seguramente, este sábado nos encontraremos en nuestro estadio con nuestra gente. Nuestra gente decidirá si está con el equipo o no, porque la gente quiere ganar, y es entendible cualquiera de los dos escenarios. Y nosotros tenemos que seguir trabajando, dando el máximo y que se vea que damos absolutamente todo”, expuso en rueda de prensa.

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“Y, cuando uno da absolutamente todo, está en la vida aceptarlo, que es una palabra dura cuando te toca en contra. Cuando la tienes que vivir vos es más difícil. Y hay que aceptar. Las cosas hay veces que se dan como Dios quiere, no como queremos nosotros, y está claro que el plan de Dios es mejor que el nuestro”, añadió el técnico, después de que su equipo vaya a terminar el curso sin ningún título.

No es campeón desde 2020-21, aunque en este ejercicio ha disputado la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, por primera vez desde 2013, con una derrota en los penaltis, y ha llegado hasta las semifinales de la Liga de Campeones nueve años después, eliminado en ellas por el Arsenal por un gol de diferencia: 1-1 en la ida en el Metropolitano y 1-0 en la vuelta en el estadio Emirates de Londres.

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Este sábado, coincidente con el encuentro contra el Celta en el Metropolitano, se celebrará el Día del Niño. “Yo creo que estos 14 años, los chicos que han nacido de 0 a 14 para atrás saben por qué son del Atlético de Madrid. No hace falta ni preguntar”, declaró. EFE

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EFE

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