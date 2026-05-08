Shengelia: "La reacción del equipo ha sido muy positiva"

Barcelona, 8 may (EFE).- El ala-pívot del Barça Tornike Shengelia reivindicó este viernes, en la víspera de recibir al San Pablo Burgos en el Palau Blaugrana, la reacción del conjunto azulgrana tras su eliminación en el 'play-in' de la Euroliga, encadenando dos victorias consecutivas en la Liga Endesa.

"La reacción del equipo ha sido muy positiva, pero aún tenemos mucho margen de mejora y vamos a por ello. Afrontamos este momento con energía y confianza, venimos de dos victorias que nos han reforzado y estamos en una dinámica muy buena", señaló el georgiano en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

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Asimismo, Shengelia subrayó que no piensan en asaltar la segunda posición -que tras la última jornada queda a solo una victoria-, sino en avanzar "paso a paso", con la mirada puesta en competir y ganar cada uno de los partidos restantes pese a las múltiples lesiones.

"En una temporada siempre hay contratiempos, como las lesiones. Los que tenemos experiencia sabemos que es el momento de dar un paso adelante, y en eso estamos. Somos un equipo, una familia, y nos apoyamos unos a otros en todo momento", concluyó. EFE

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