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Sarabia: “El partido ante el Alavés es importante, pero no será definitivo”

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Elche (Alicante), 8 may (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este viernes en rueda de prensa que el partido que disputará su equipo este sábado ante el Deportivo Alavés será “importante, pero no definitivo” en la batalla por eludir el descenso de categoría.

“Está claro que es un día de los más importantes, pero ni en un sentido ni en el otro será definitivo”, afirmó el preparador vasco, que se mostró convencido de que su equipo “dará la cara” como ya ha hecho en otros encuentros determinantes, como los disputados ante Mallorca, Valencia y Oviedo.

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Sarabia defendió que su equipo, pese a la derrota de la pasada jornada, “está bien”, atraviesa una buena dinámica y es plenamente consciente de lo que se juega.

El técnico admitió que necesita “consultar con la almohada” algún posible cambio en el once inicial y reconoció que en el vestuario existe cierto ánimo de “revancha deportiva” ante el Alavés, equipo que rompió la condición de invicto del Elche en la competición.

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“No sé qué partido planteará el Alavés, pero hagamos lo que hagamos debemos hacerlo mejor que ellos, sea el partido que sea. Tenemos argumentos y estamos bien”, señaló el entrenador del Elche.

Sarabia no se atrevió a cifrar un número de puntos que aseguren la permanencia y pronosticó un final de campeonato “apasionante e igualado”.

“No vamos a mirar más allá del partido de mañana, que puede ser un paso muy importante”, añadió el técnico, que confió en que, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas, se viva “otro día histórico” en el Martínez Valero.

El entrenador, que dijo no creerse las posibles dudas del Sevilla sobre el rendimiento del Betis en su próximo duelo ante el Elche, admitió que el empate puede ser un buen resultado, aunque precisó que “no sabemos preparar los partidos para empatar, así que saldremos a ganar”.

Por último, aseguró que la confianza del equipo sigue intacta pese a la derrota en Vigo y recordó que, salvo el Barcelona, ningún rival ha superado con claridad al Elche en el Martínez Valero. “Con nuestra afición y en casa somos capaces de todo”, concluyó. EFE

pvb sm/og

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EFE

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