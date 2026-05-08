Rubi: "El Burgos es un equipo que cuando ha perdido en casa ha sido porque no ha marcado"

Almería, 8 may (EFE).- El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', espera el sábado un partido de máxima exigencia en Burgos y destacó este viernes que el rival "es un equipo que cuando ha perdido en casa ha sido porque no ha marcado".

El técnico barcelonés, en su comparecencia de prensa, recordó la fortaleza defensiva del Burgos y que "sólo le ha marcado el Racing dos goles en su casa, nadie le ha conseguido marcar más de un gol", con lo que para el Almería "es un reto muy bonito".

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"Me dice que los dos llegamos bien, me dice que los dos llegamos en un momento competitivo muy bueno", dijo Rubi, que destacó también que la de El Plantío "es una afición que aprieta, es un estadio donde hay mucha presión para el rival".

El entrenador del Almería destacó además el buen momento físico de la plantilla y celebró recuperar efectivos para la cita y anunció que "todos están disponibles", por lo que reconoció que deberán "hacer algún descarte".

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Rubi insistió en que la plantilla tiene claro el objetivo inmediato y que no pueden "estar pensando" en los resultados de otros equipo implicados en el ascenso y que "desde el vestuario está clarísimo que se quiere ganar en Burgos y competir al máximo".

El técnico aseguró que "algún equipo de arriba se va a bloquear en algún partido" y consideró que el desgaste psicológico puede ser decisivo en este tramo final del campeonato. EFE

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