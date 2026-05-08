Rubén de la Barrera: "Ojalá el resultado nos permita seguir estirando la goma"

León, 8 may (EFE).- El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, confía con miras a la visita este sábado -16,15 horas- al estadio Carlos Belmonte para medirse al Albacete Balompie, que el resultado les "permita seguir estirando la goma", dado que su equipo es colista de LaLiga Hypermotion, a seis puntos de la permanencia que marca el Cádiz.

En rueda de prensa, De la Barrera, al margen de la necesidad de victoria, espera que su equipo muestre la mejor versión "por responsabilidad y necesidad de hacer las cosas bien, con la mentalidad de de competir y la intención de ganar"..

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El conjunto leonés afrontará este compromiso con tres bajas por lesión, las del centrocampista argentino Thiago Ojeda y el central Quique Fornos, que arrastran molestias musculares, a los que se ha sumado el delantero Manu Justo con un golpe en la rodilla cuyo alcance determinarán las pruebas que se le realicen.

Sobre su rival, al que dirigió durante una campaña y le condujo a su último ascenso a la categoría de plata, le ve, pese a no jugarse nada concreto para la clasificación, como un equipo "peligroso y complicado, independientemente del escenario, con mucho ritmo y peligro en las situaciones de contragolpe y con la tranquilidad que les puede ayudar para actuar con más soltura".

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El técnico culturalista ya tuvo un primer contacto con el nuevo director deportivo de la entidad, Asier Goiria, incorporado esta semana en una operación que considera positiva "porque es una figura indispensable" y avanzó de nuevo sobre su futuro y un hipotético descenso que "si hay que entrenar en otra categoría se hace y no se nos caerían los anillos", aseguró.EFE

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