Espana agencias

Rooney critica la ausencia de Alexander-Arnold en Inglaterra: "Es incomprensible"

Guardar
Google icon

Londres, 8 may (EFE).- Wayne Rooney calificó de "incomprensible" la ausencia de Trent Alexander-Arnold en las últimas convocatorias de Inglaterra antes de que el seleccionador Thomas Tuchel dé la lista definitiva para el Mundial de 2026.

El exdelantero y excapitán de la selección inglesa cuestionó que el lateral del Real Madrid no fuese incluido en los amistosos disputados en marzo contra Uruguay y Japón, especialmente después de que Reece James, habitual competidor por el puesto, estuviera lesionado.

PUBLICIDAD

"Sin faltar al respeto a Ben White, que me parece un jugador fantástico, que él esté en la selección y juegue por delante de Trent es incomprensible", afirmó Rooney en su pódcast.

Alexander-Arnold, que se perdió parte de la temporada por una lesión muscular sufrida en enero, ha recuperado protagonismo en el Real Madrid, al ser titular en seis de los últimos siete partidos, pero no juega con Inglaterra desde junio del año pasado, cuando participó en un encuentro clasificatorio para el Mundial ante Andorra.

PUBLICIDAD

Además de White, Tuchel llamó para el lateral derecho a Tino Livramento, Djed Spence y Ezri Konsa, dejando fuera por cuarta convocatoria consecutiva al jugador del Real Madrid.

Phil Jagielka, exinternacional inglés y compañero de Rooney en el Everton, también defendió la presencia de Alexander-Arnold en la cita mundialista.

"Necesitas a tus mejores jugadores. Si demuestra aunque sea la mitad del nivel que tuvo durante la mayor parte de su etapa en el Liverpool, merece ir al Mundial", señaló Jagielka.

A pesar de su defensa al lateral madridista, Rooney aseguró que apostaría por Reece James como titular en el lateral derecho si está recuperado físicamente, aunque admitió que ninguno de los candidatos destaca especialmente por sus virtudes defensivas. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La abogada de la familia de Esther López cree que existen más delitos además de asesinato

Infobae

Jim Sheridan ('En el nombre del padre') vuelve a defender a los acusados

Infobae

Archivada la denuncia de la analista Santaolalla contra Vito Quiles al no ver una agresión

Infobae

Bolaños dice no tener una "bola de cristal" para saber si Iván Redondo volverá a Moncloa: su prioridad es su empresa

Bolaños dice no tener una "bola de cristal" para saber si Iván Redondo volverá a Moncloa: su prioridad es su empresa

La Audiencia de Salamanca deniega el permiso a Alfonso Basterra por la gravedad del asesinato de su hija

La Audiencia de Salamanca deniega el permiso a Alfonso Basterra por la gravedad del asesinato de su hija
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

ECONOMÍA

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico