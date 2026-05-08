Romero califica al Castellón como "un equipazo"

Ceuta, 8 may (EFE).- El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha reconocido este viernes que su equipo recibe el sábado en el estadio Alfonso Murube a un “equipazo” como el Castellón, del que ha señalado que es el “más físico” de la categoría y que “encima tiene muchísimo talento”.

En la rueda de prensa previa al encuentro, José Juan Romero ha señalado que el Castellón es un equipo “muy divertido, de esos que te apetece ver y que tiene prácticamente todos los argumentos del fútbol moderno", por lo que está "absolutamente convencido de que se va a meter en 'play off' como mínimo y ojo que no sea uno de los equipos que ascienda”.

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El entrenador sevillano ha recordado que el Ceuta viene de realizar el pasado domingo en Gijón frente al Sporting “el partido más completo" (1-2) lejos de la ciudad autónoma, "sobre todo el de mayor identidad” y ha vaticinado que “hubo partidos como el de Cádiz en los que también" merecieron "mucho más".

José Juan Romero ha valorado la “personalidad” de sus futbolistas “ya que salieron sin ningún tipo de complejo a disfrutar del partido en un escenario" que tenían que "respetar mucho".

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"Ya que les dije que si había que hacer un partido para que quedara en el recuerdo de la temporada del Ceuta en Segunda tenía que ser en El Molinón y lo bordaron”, destacó el técnico, quien puso en valor el trabajo de jugadores como Kuki Zalazar, Youness y Marino “porque si estos tres funcionan de la manera que funcionaron el resto baila a la perfección al ritmo que ellos marquen”. EFE