Marcelino: El planteamiento del club no coincidía con mis aspiraciones, no hay reproches

Vila-real (Castellón), 8 may (EFE).- El entrenador asturiano Marcelino García Toral explicó que no ha llegado a un acuerdo con el Villarreal para firmar un nuevo contrato porque el planteamiento de la entidad no coincidía con el que él y su cuerpo técnico tenían, pero subrayó la cordialidad con la que han vivido ambas partes esa situación.

"El planteamiento por parte del club no coincidía con nuestras aspiraciones. Nos daba un año (de contrato) y nosotros contemplábamos un mínimo de dos. Hubo un tiempo que se establecieron conversaciones, pero no se llegó un acuerdo", resumió el técnico.

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"No hay nada que reprochar, solo agradecimiento por dejarnos trabajar con libertad, tanto Fernando Roig (presidente del club) como Fernando Roig Negueroles (consejero delegado). Siempre nos dieron su apoyo, su amistad y libertad para trabajar. Así lo digo y lo siento", añadió.

El asturiano sí que quiso subrayar que no fue una cuestión ni de "dinero, ni de poder" ni de querer estar él por encima del propietario o de no saber cuál era su parcela de "responsabilidad". " No ha sido un tema de proyecto… (ha sido) un posicionamiento, una aspiración, diferentes formas de pensar, desde la cordialidad absoluta", apuntó.

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El entrenador explicó que la decisión de no renovar se tomó entre diciembre y enero y que ambas partes se conjuraron para "mantener la discreción" porque era "beneficioso" para lograr el "éxito histórico" de conseguir una segunda clasificación consecutiva para la Liga de Campeones.

En este aspecto, agradeció la manera en la que lo ha llevado la plantilla. "Había jugadores que lo sabían, pero a lo mejor tenían esa esperanza de que se pudiese modificar la situación y otros no lo sabían", apuntó.

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"Estoy muy agradecido por el respeto que esta plantilla ha tenido, aun sabiendo que ya no teníamos esa máxima autoridad nos han seguido en todas las decisiones. La situación es más compleja de llevar, pero tiene más valor. Agradecimiento a todos y cada uno de los jugadores. Tremendamente orgulloso de esta plantilla por todo lo conseguido", remarcó.

El asturiano dijo que se van "con el corazón lleno por el trato recibido por los dirigentes, empleados, afición y por los jugadores" y también "muy orgullosos de esta maravillosa y exitosa etapa y por cómo finaliza, de la forma más cordial por todas las partes".

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Marcelino recordó que regresaron al club en 2023 cuando el equipo atravesaba "una situación complicada" y dijo que han cumplido.

"Había dos objetivos deportivos. Modificar una dinámica donde había temor, y logramos revertir la situación, y un propósito de seguir creciendo y se ha logrado con rendimientos deportivos y económicos muy importantes. El tercer propósito era acabar como acabamos: tenemos una relación y esa relación se mantendrá", remarcó.

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El entrenador dijo que ahora tienen "la obligación" de ofrecer su "máximo rendimiento" con el objetivo de mantener esa tercera posición y que ya está centrado en el duelo en Mallorca.

"Estoy en una situación de mi vida en la que puedo elegir. Para mí, es mucho más difícil elegir que entrenar. Estamos en un momento de nuestra trayectoria donde sí podemos tener esa pausa y esa paciencia. Igual que no nos equivocamos al venir aquí, al Villarreal, espero no equivocarme en la próxima", señaló.

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Marcelino admitió que el Villarreal pasa "posiblemente" a ser el club más importante de su carrera. "El más siempre ha sido el Sporting, porque entré con 13 años hasta los 21. Pasé por todas las etapas. Cumplí el sueño de mi vida de jugar en Primera e inicié mi trayectoria como entrenador", repasó.

"Pero no cabe duda que aquí fueron siete temporadas, muchos días, muchas jornadas. Afortunadamente mucho más ganar que perder y se me ha tratado con mucho cariño. El otro día el final fue muy emotivo para mí. Aquí he tenido dos compañeros con los que he tenido una relación muy estrecha", explicó.

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El entrenador dijo que se su primera etapa en la entidad se queda "con el ascenso" porque el club venía "de una situación muy complicada" y era algo de "imperiosa necesidad".

"Era una obligación conseguir el ascenso. Hubo escenarios inolvidables. Ese ascenso fue un momento muy importante para nosotros, para todo el Villarreal, para la ciudad, para la afición… Después, de ahí, pasamos a Europa, hasta acabar cuartos y entrar en Champions", rememoró.

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"Ahora volvimos en otra etapa complicada y todo salió bien, mucho mejor de lo esperado. Jugamos Champions a la siguiente y nos hemos vuelto a clasificar. De siete temporadas, cinco de ellas jugamos en Europa y tres de ellas en Champions, es para estar orgullosos. Para reducir un poco, me quedaría con el ascenso", resumió. EFE

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