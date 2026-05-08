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El reto del ascenso se cruza con el adiós de Borja Jiménez

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Málaga/Gijón, 8 may (EFE).- El Málaga tratará de mantener sus opciones de luchar por el ascenso este sábado frente al Sporting de Gijón, que afronta sin más objetivos que acabar de la mejor manera la temporada el duelo, marcado por el adiós de su técnico, Borja Jiménez.

Sexto con 63 puntos tras la victoria conseguida frente al Eibar (2-4), el equipo malagueño ha perdido hasta estos momentos dos encuentros como local, frente al Cádiz (0-1) y el más reciente ante el Castellón (2-3), y basa en su potencial en La Rosaleda con el objetivo de acabar el campeonato entre los seis primeros y disputar la fase de ascenso.

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No lo va a tener fácil, ya que son nueve equipos los que optan a esas seis primeras posiciones y el Málaga tiene un calendario complicado al enfrentarse en La Rosaleda a Sporting y Racing y a domicilio a Ceuta y Zaragoza.

El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, tendrá las bajas del defensa Dani Sánchez y el delantero Josue Dorrio, ambos lesionados, y puede recuperar al mediocentro Dani Lorenzo tras más de un mes ausente por una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna derecha.

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También se encuentran en condiciones el centrocampista Rafa Rodríguez y el delantero Carlos Ruiz Chupete, que acabaron el encuentro contra el Eibar con problemas físicos.

El Sporting anunció a menos de 48 horas del encuentro la no continuidad de su entrenador, Borja Jiménez, que tenía contrato por una temporada más hasta junio de 2027.

El técnico alegó en la previa que se trata de un cúmulo de circunstancias, especialmente ligadas a la falta de convencimiento para la próxima temporada que le llevaron a considerar que esta era la mejor decisión para ambas partes.

En ese ambiente enrarecido llega el Sporting a Málaga, un partido clave para recuperar sensaciones tras la derrota frente al Ceuta y frenar la caída libre del equipo en la clasificación, ahora mismo en mitad de tabla, y con opciones de certificar matemáticamente en La Rosaleda la falta de objetivos por arriba y por abajo para este final de temporada.

Jiménez apunta a recuperar en Málaga a una de sus figuras clave, Juan Otero, que podría regresar a la titularidad tras completar la semana de entrenamientos con normalidad.

El equipo confirmó la lesión de Dani Queipo, que fue sustituido ante el Ceuta por una torcedura en el tobillo y se suma a la lista de bajas de la pasada jornada, conformada por Brian Oliván, Nacho Martín, Loum y Ferrari.

- Alineaciones probables:

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Dotor, Joaquín; Rafa Rodríguez o Niño y Chupete.

Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Cuenca, Diego Sánchez; Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

Arbitro: Rafael Sánchez López (Comité Murciano).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 21.00. EFE

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jrl/agr/dsl/rm/omm/cmm

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