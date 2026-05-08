El PP acusa al Gobierno de crear "inseguridad" y pide saber los expertos: "Nos tememos que no hay técnicos"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de generar "inseguridad e intranquilidad" a los españoles con la crisis del hantavirus y ha insistido en saber el nombre de los expertos que está consultando para avalar sus decisiones, ya que, según ha subrayado, "mintieron" con este tema en la pandemia del Covid al decir que había un comité de expertos "que nunca existió".

"Lo que nos tememos es que no hay técnicos detrás de todas estas decisiones porque ya nos mintieron durante la pandemia de la Covid", ha declarado Muñoz, para añadir que por eso el PP está "preocupado" y va a ser "muy crítico" en su labor de oposición.

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En una entrevista en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha afirmado que el Ejecutivo está "a la defensiva", lanzando "exabruptos" y "repartiendo culpas" porque es "plenamente consciente" de que la competencia en esta crisis es del Gobierno de España, "fundamentalmente de la ministra de Sanidad", Mónica García. "Están generando un caos absoluto", ha sentenciado.

La dirigente del PP ha indicado que los ciudadanos "no saben qué está pasando" porque ven a un Gobierno que "dice una cosa y la contraria", lo que "no ayuda a dar seguridad". A su juicio, "el problema es que llueve sobre mojado" porque los españoles tienen su retina el recuerdo de lo que pasó en los primeros días del Covid, en 2020, cuando el Gobierno "decía que no pasaba nada" y que era "seguro" ir a partidos de fútbol o conciertos.

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"NO DA SEGURIDAD SABER QUE NO HABLAN CON LOS PRESIDENTES DE CCAA"

Es más, ha recordado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, dijo entonces a todos los españoles que no habría "más de uno o dos casos diagnosticados de Covid" y poco después fueron todos "encerrados" porque "había una pandemia mundial".

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Muñoz ha asegurado que "no da seguridad saber que no hablan con los presidentes autonómicos" ni "con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, que quien tiene que gestionar esta alerta sanitaria". "Es evidente que están generando un caos y están generando inseguridad e intranquilidad en los españoles", ha enfatizado, para añadir que no le transmite seguridad Fernando Simón y que no debería estar en su puesto.

CREE QUE SE HABRÍA ACTUADO DE OTRA FORMA SI FUERA ILLA EL AFECTADO

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Al ser preguntada si cree que Pedro Sánchez habría actuado de otra manera si el barco con hantavirus hubiera llegado a las costas catalanas o vascas, Muñoz ha señalado que atendiendo a los "antecedentes" está "claro que le hubiera importado". "Y si el señor Illa hubiera dicho 'esto me genera aquí un problema, no lo traigas', lo hubieran desviado probablemente una comunidad autónoma del PP", ha manifestado.

Muñoz ha dicho entender la inquietud de la gente cuando al ver la televisión se entera de que "hay países que han denegado" la entrada del crucero, como Cabo Verde o Marruecos. "Y nosotros lo traemos aquí. No se trata de una cuestión de humanidad, claro que queremos humanidad, pero es que la humanidad también es compatible con la buena gestión", ha enfatizado, para añadir que la humanidad "no tiene por qué implicar mala gestión o un caos, que es lo que está generando el Gobierno de España".

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A renglón seguido, ha recordado lo que decía Mónica García con la crisis de ébola en el Gobierno de Mariano Rajoy, haciendo crítica "fuera de toda lógica". Y ahora, ha proseguido, "exige a los demás que no seamos exigentes con el Gobierno de España". "Estamos en la oposición y claro que tenemos que ser exigentes", ha enfatizado, para subrayar que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha quejado de que el presidente del Gobierno no le ha devuelto la llamada "hasta cuatro días después".

Muñoz ha criticado además que siga sin crearse la Agencia de Salud Pública que se impulsó durante la pandemia del Covid y ha echado en cara a Pedro Sánchez que esté en "otras prioridades". En el caso de Mónica García, ha asegurado que "su prioridad es ser candidata en la Comunidad de Madrid" y está inmersa en "luchas internas dentro de Más Madrid" para lograrlo.

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"No está en lo importante, no está en ese tipo de gestiones y por eso desde el PP llevamos mucho tiempo pidiendo la dimisión de Mónica García, es la ministra que ha tenido más huelgas", ha enfatizado, para añadir que ya tendría que haber dimitido. A su entender, ahora están viendo "también su incapacidad para gestionar esta crisis sanitaria".

En cuanto a si cree que hay que aislar a los pasajeros del crucero en el Hospital Gómez Ulla o que ellos decidan si quieren irse a su casa, Muñoz ha señalado que ella entiende que la cuarentena debe ser obligatoria pero ha subrayado que tienen que ser técnicos cualificados los que respondan a ese tipo de cuestiones.

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CREE QUE DEBERÍA HABER UN PLENO EL LUNES PARA QUE COMPAREZCA GARCÍA

En este punto, ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que diga "quiénes son los expertos que están tomando decisiones" porque "durante la pandemia de la Covid dijeron que había un comité de expertos que determinaba las medidas que había que llevar a cabo y ese comité de expertos nunca existió".

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Muñoz ha recordado que el PP ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso y ha dicho que su grupo parlamentario no entiende por qué no se ha convocado un Pleno extraordinario para el lunes para que "explique a los españoles todo lo que están haciendo, quiénes son los expertos y qué decisiones están tomando".