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El español Izan Guevara 'sentencia' la práctica oficial en dos vueltas

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 8 may (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha 'sentenciado' la práctica oficial del Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito 'Bugatti' de Le Mans en apenas dos vueltas.

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Nada más comenzar la tanda, Izan Guevara salió a pista, dio la primera vuelta de lanzamiento y, en la segunda, paró el cronómetro en 1:34.348, un registro que ninguno de sus rivales pudo batir a lo largo de toda la sesión, aunque el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el belga Barry Baltus (Kalex), se quedaron a dos y tres milésimas de segundo de distancia, respectivamente.

Aunque el primer registro de referencia lo marcó el español Alonso López (Kalex) -quinto al final-, no tardó en encaramarse a la primera plaza su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), que iba tras él, seguido por el belga Barry Baltus y el australiano Senna Agius (Kalex), vencedor de las dos últimas carreras disputadas.

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Por detrás, fue escalando posiciones el líder de Moto2, el madrileño Manuel 'Manugas' González (Kalex) -octavo-, quien con un tiempo de 1:34.638 ascendió hasta el tercer puesto, entre Baltus y Agius, a quien poco después superó el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

El primer percance de la categoría lo protagonizó el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), que se fue por los suelos en la curva siete, conocida como la curva del Museo, y si bien no tuvo consecuencias para su integridad física, su moto resultó seriamente dañada y por ello acabó en la última posición.

Vuelta tras vuelta, Guevara se mantuvo al frente de la clasificación con el registro obtenido en su segunda vuelta, su primera vuelta lanzada, hasta que todos los pilotos decidieron hacer el cambio de neumáticos para afrontar el 'time attack' final de la práctica oficial.

Fue en esos minutos cuando surgió la figura del australiano Senna Agius, que ascendió desde la sexta a la segunda posición, a 185 milésimas de segundo de Guevara y todavía con más de siete minutos de entrenamiento por delante.

En ese tiempo el español Iván Ortolá (Kalex) comenzó a marcar parciales de vuelta rápida en los dos primeros sectores, 'falló' en el tercero, y aún así consiguió mejorar su posición para pasar de la undécima a la tercera, mientras Izan Guevara daba por bueno su rendimiento y veía las evoluciones de sus rivales desde su posición en el taller.

Varios pilotos marcaron parciales de vuelta rápida en algún sector del trazado 'Bugatti', siendo el belga Barry Baltus quien más se acercó al registro del español, a escasamente tres milésimas de segundo, y con los cuatro primeros en apenas 88 milésimas de distancia.

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) no consiguió 'cuadrar' una vuelta con todos los parciales rápidos, pero su rendimiento le permitió ascender hasta la segunda plaza, a sólo dos milésimas de segundo del registro de Guevara en su decimonoveno giro.

Guevara se mantuvo líder, con Celestino Vietti, Barry Baltus, Iván Ortolá y Alonso López en menos de una décima de segundo, con Daniel Holgado, Collin Veijer, Manuel González, y Senna Agius a menos de dos, y Ayumu Sasaki, Filip Salac, Arón Canet, Zonta Van den Goorbergh y Sergio García Dols también dentro de la segunda clasificación directa (Q2).

Tendrán que pasar por la primera clasificación pilotos como el campeón del mundo de Moto3 en 2024, el hispano colombiano David Alonso, el estadounidense Joe Roberts o los españoles Daniel Muñoz, Alex Escrig, Marcos Ramírez, Jorge Navarro, Alberto Ferrández, Adrián Huertas o José Antonio Rueda. EFE

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