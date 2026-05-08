El entrenador del Covirán dice que en Zaragoza será clave “marcar el ritmo del partido”

Granada, 8 may (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, citó este viernes como claves del partido que su equipo jugará este sábado en la pista del Casademont Zaragoza el control del rebote, parar a los "manejadores" del cuadro maño y, "sobre todo, marcar el ritmo del partido".

Ruiz explicó en rueda de prensa que han vivido una semana en la que han “medido muy bien las cargas de trabajo” de sus jugadores al tener varios hombres tocados.

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En este sentido anunció que son duda para el choque porque apenas han trabajado con el grupo en los últimos días el alero francés William Howard, el ala-pívot bosnio Amar Alibegovic y el pívot ghanés Amida Brimah.

Sobre el pívot georgiano Beqa Burjanadze, que lleva varias semanas lesionado, avanzó que “está avanzando bien” por lo que “igual se puede contar con él en los últimos partidos de la temporada".

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“Se nos lleva dando por descendidos desde hace mucho tiempo pero el equipo sigue luchando y haciendo buenos partidos. El equipo quiere seguir luchando y que nuestros aficionados nos vean pelear. Vamos a Zaragoza con la máxima ambición para intentar ganar”, añadió.

Ruiz destacó del choque que “el rebote es muy importante para el rival” por lo que pidió a los suyos “hacer un esfuerzo en esa faceta” ante un Casademont Zaragoza tiene “gran talento y una gran plantilla”.

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Respecto al pasado partido ante el Surne Bilbao Basket, que perdieron por “pequeños detalles”, también pidió “mejorar en usar bien las faltas para disponer al final del partido de todos los jugadores”. EFE

jag/agr/og

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