Espana agencias

Duracell, nuevo socio oficial del tiempo añadido de LaLiga por tres temporadas

Guardar
Google icon

Barcelona, 8 may (EFE).- LaLiga y Duracell han anunciado este viernes un acuerdo de colaboración global de tres años por el que la marca se convertirá en el socio oficial del tiempo añadido de la competición.

Esta alianza se hará realidad en los estadios durante los partidos de LaLiga a partir de la temporada 2026-27 a través de los paneles del cuarto árbitro y en otros espacios visibles.

PUBLICIDAD

El evento, celebrado en el Hotel Seventy de Barcelona, ha contado con la participación de la presidenta Duracell en África y Europa, Gülhande Sanay, del director general de negocio de LaLiga, Jorge de la Vega, el director de marketing global de Duracell, Javier Hernández Rata, y del exfutbolista Luis Figo.

"LaLiga nos brinda un escenario cultural durante todo el año en nuestros mercados prioritarios a nivel mundial y una plataforma para llegar a consumidores apasionados en todo el mundo", ha destacado Sanay, una visión compartida por Hernández Rata.

PUBLICIDAD

"Duracell representa potencia, esfuerzo y resistencia de larga duración: las cualidades que te impulsan cuando todo está en juego. El fútbol no se detiene en el tiempo reglamentario, y nosotros tampoco. El tiempo añadido es donde la adrenalina se dispara, donde surgen los héroes y donde el juego cobra vida. Es entonces cuando la potencia es crucial", ha dicho.

Por su parte, De la Vega señalado que "LaLiga es el hogar de algunos de los momentos más dramáticos del mundo del fútbol y muchos de ellos suceden en el tiempo añadido".

"Aliarnos con Duracell nos permite celebrar esos momentos de una forma fresca y convincente, conectando con los aficionados a través de la emoción y la imprevisibilidad que define nuestra liga", ha agregado.

Finalmente, Figo ha valorado que "cuando estás en el estadio y el cartel del tiempo añadido aparece, la intensidad sube, el publico es más ruidoso y cada balón pesa más". "He visto muchos momentos decisivos en LaLiga que suceden tras el minuto 90", ha agregado. EFE

(vídeo)

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Absuelto el hombre acusado de matar a su vecino a puñaladas en 2019 en Barcelona

Infobae

La Guardia Civil incauta más de 41 toneladas de cocaína en dos operaciones en alta mar

Infobae

Suspendida comparecencia el lunes de Pardo de Vera en la comisión del Senado sobre Adamuz

Infobae

RTVE emitirá el segundo debate electoral de Andalucía, organizado por Canal Sur

Infobae

Deniegan el primer permiso a Alfonso Basterra, en prisión por asesinar a su hija Asunta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

El futuro de Keir Starmer, en el aire tras el revés electoral del laborismo británico: “Los resultados son muy duros y no hay forma de suavizarlos”

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Los paspartús de Felipe VI y Letizia: la Casa del Rey se gasta entre 45 y 92 euros por cada orla de sus fotografías que entregan como regalo

Camps abre el cajón que incomoda a Génova: insiste en su batalla contra Pérez Llorca por la presidencia del partido y del Consell con 300 avales en 48 horas

ECONOMÍA

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de mayo

La Seguridad Social obliga a una beneficiaria a devolver 1.453 euros por el cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital

DEPORTES

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico