Duracell, nuevo socio oficial del tiempo añadido de LaLiga por tres temporadas

Barcelona, 8 may (EFE).- LaLiga y Duracell han anunciado este viernes un acuerdo de colaboración global de tres años por el que la marca se convertirá en el socio oficial del tiempo añadido de la competición.

Esta alianza se hará realidad en los estadios durante los partidos de LaLiga a partir de la temporada 2026-27 a través de los paneles del cuarto árbitro y en otros espacios visibles.

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El evento, celebrado en el Hotel Seventy de Barcelona, ha contado con la participación de la presidenta Duracell en África y Europa, Gülhande Sanay, del director general de negocio de LaLiga, Jorge de la Vega, el director de marketing global de Duracell, Javier Hernández Rata, y del exfutbolista Luis Figo.

"LaLiga nos brinda un escenario cultural durante todo el año en nuestros mercados prioritarios a nivel mundial y una plataforma para llegar a consumidores apasionados en todo el mundo", ha destacado Sanay, una visión compartida por Hernández Rata.

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"Duracell representa potencia, esfuerzo y resistencia de larga duración: las cualidades que te impulsan cuando todo está en juego. El fútbol no se detiene en el tiempo reglamentario, y nosotros tampoco. El tiempo añadido es donde la adrenalina se dispara, donde surgen los héroes y donde el juego cobra vida. Es entonces cuando la potencia es crucial", ha dicho.

Por su parte, De la Vega señalado que "LaLiga es el hogar de algunos de los momentos más dramáticos del mundo del fútbol y muchos de ellos suceden en el tiempo añadido".

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"Aliarnos con Duracell nos permite celebrar esos momentos de una forma fresca y convincente, conectando con los aficionados a través de la emoción y la imprevisibilidad que define nuestra liga", ha agregado.

Finalmente, Figo ha valorado que "cuando estás en el estadio y el cartel del tiempo añadido aparece, la intensidad sube, el publico es más ruidoso y cada balón pesa más". "He visto muchos momentos decisivos en LaLiga que suceden tras el minuto 90", ha agregado. EFE

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