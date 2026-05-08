Bidasoa busca ser segundo y Morrazo sellar su permanencia en la 28 jornada de Liga ASOBAL

Cangas do Morrazo (Pontevedra)/Irún (Guipuzkoa), 8 may (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo recibe este domingo al Irudek Bidasoa-Irún en uno de los choques más destacados de la 28 jornada de la Liga Nexus Energía ASOABAL, con la necesidad del triunfo para ambos: los visitantes para ser segundos y los locales para quedar fuera de peligro.

El pabellón de O Gatañal, donde el Morrazo ha ganado sus últimos tres partidos, evalúa la ambición del Bidasoa, invicto en las últimas siete jornadas de Liga, sin margen de error en su persecución de la segunda plaza que ocupa el Ciudad de Logroño, con el que tiene perdido el ‘goal-average’ particular.

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El choque es de máxima necesidad para ambos equipos. El Frigoríficos, que jugará conociendo el resultado de sus rivales directos, necesita la victoria para sellar virtualmente su permanencia, mientras que los irundarras para defender su plaza europea por la presión de Granollers y Torrelavega, a los que solo aventaja en un punto.

El Bidasoa, lanzado desde su eliminación europea, pone a prueba la recuperación del equipo de Quique Domínguez en O Gatañal, donde se ha hecho fuerte en el momento decisivo del curso, apoyándose en un notable ejercicio defensivo que ha permitido al croata Ivan Panjan brillar en la portería.

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La cita ante el equipo de Álex Mozas exigirá otra actuación brillante del Frigoríficos a nivel defensivo, pero también que minimice sus numerosas pérdidas de balón, el lunar del equipo durante todo el curso, para evitar las rápidas transiciones del Bidasoa.

Los guipuzcoanos están en un momento dulce, no pierden desde el 14 de marzo y suman en los siete últimos partidos seis triunfos y un empate, convirtiéndose junto al campeón, el Barcelona, en el conjunto más en forma de la competición en estos casi dos meses decisivos del campeonato.

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La próxima semana se jugarán plaza europea en Artaleku contra el Granollers pero para llegar con opciones es fundamental para sus intereses ganar en cancha gallega ante un Frigoríficos que en la primera vuelta puso a Bidasoa contra las cuerdas (30-27).

La pasada temporada ganó Bidasoa en O Gatañal (30-31) en un polémico partido tras el cual el club gallego pidió la repetición del último minuto y 22 segundos, al sentirse perjudicado por una decisión del delegado federativo.

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El técnico bidasotarra ha subrayado este viernes el potencial de su rival y ha destacado a un entrenador como Quique Domínguez que ha conseguido "defensivamente un equipo agresivo, con jugadores como Santi López, Ángel Rivero, Fuentes en el uno contra uno o Juan Quintás, además de tener al portero que lleva más paradas en la Liga".

- Encuentros de la jornada 28:

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. Viernes 8 de mayo:

19.00. Fraikin Granollers - REBI Cuenca

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20.30. HORNEO Alicante - ABANCA Ademar León

. Sábado 9 de mayo:

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16.30. SANICENTRO Guadalajara - Barça

18.00. Bathco Torrelavega- Bada Huesca

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19.30. Dicoperbal Logroño La Rioja - Viveros Herol Nava

20.00. Tubos Aranda Villa de Aranda - Caserío Ciudad Real

. Domingo 10 de mayo:

12.30. Recoletas At. Valladolid - Cajasol A. Ximénez Puente Genil

18.30. Frigoríficos del Morrazo - IRUDEK Bidasoa Irun. EFE

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