Barcones descarta que empleados de Granadilla (Tenerife) se nieguen a ayudar en el desalojo del 'MV Hondius'

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha descartado este viernes que los trabajadores del puerto de Granadilla (Tenerife) vayan a abstenerse de ayudar en el desalojo del crucero 'MV Hondius' en el que al menos tres personas han muerto tras contraer Hantavirus.

"No creo que sea así", ha dicho Barcones en una entrevista en 'La 1', recogida por Europa Press, tras ser interpelada por la declaración de algunos trabajadores del puerto tinerfeño en las que se niegan a acudir al traslado de los tripulantes de la embarcación infectada.

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Dicho esto, ha incidido en que "no va a haber ningún tipo de contacto con la población civil ni con los espacios comunes" y se ha mostrado segura respecto a "la responsabilidad de todas la personas" que trabajan en el puerto de destino del crucero holandés.