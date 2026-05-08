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Ayuso envía su cariño a familiares de guardias civiles fallecidos en Huelva: "Tenemos una deuda perpetua"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado su pésame y cariño a las familias y compañeros de los guardias civiles fallecidos tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

"Tenemos una deuda perpetua con quienes arriesgan su vida en cumplimiento del deber, por todos los demás", ha escrito este viernes a través de sus redes sociales.

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Aunque en un primer momento se informaba de un único fallecido, así como de dos heridos graves y otro leve, finalmente fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que muerto otro de los agentes que se encontraban heridos a causa de las lesiones que sufrió en la colisión.

De este modo, hay dos agentes más que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

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