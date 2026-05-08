Apelación inadmite petición del Andorra de suspender cautelarmente el cierre de su estadio

Madrid, 8 may (EFE).- El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) inadmitió este viernes la solicitud del Andorra de suspender cautelarmente el cierre parcial de su estadio, ya que el club no ha interpuesto recurso previamente contra la sanción, como establece la normativa.

"Para que se pueda ponderar la suspensión de los efectos de un acto administrativo, es preciso que, en todo caso y entre otras cosas, frente a dicho acto se interponga previamente un recurso. De tal manera que sin esta impugnación previa del acto administrativo cuestionado no se pueda, siquiera, valorar su suspensión", concluyó Apelación.

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Tras las sanciones impuestas hace dos días por el Comité de Disciplina de la RFEF al Andorra, entre ellas el cierre parcial de su estadio y la inhabilitación de dos meses a su máximo accionista, Gerard Piqué, por los incidentes en el último partido de Liga frente al Albacete, el club trasladó ayer al Comité de Apelación un escrito.

En el mismo mostró su disconformidad con el castigo, que obligará al Andorra a clausurar las zonas de palco y VIP de su estadio el próximo día 10 ante Las Palmas y en su siguiente encuentro, el club anunció la interposición de un recurso de apelación en el plazo de diez días y pidió la adopción de la medida cautelar.

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En su fallo, el Comité de Apelación explicó que aunque en ocasiones excepcionales ha concedido alguna medida como la solicitada por el Andorra, desde hace tiempo "ya no lo hace", tras la doctrina del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en sentido contrario y la Ley del Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas, que "no prevé la solicitud preventiva de la medida cautelar de un acto no impugnado".

El Comité de Disciplina sancionó hace dos días a Gerard Piqué con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión, por los incidentes posteriores al partido de Liga ante el Albacete jugado hace una semana.

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La misma sanción por violencia leve hacia los árbitros fue impuesta también en Jaume Nogués, director general y deportivo del Andorra, mientras que el presidente, Ferran Vilaseca, fue inhabilitado cuatro meses y Cristian Lanzarote, delegado del equipo, suspendido tres partidos.

Disciplina también sancionó a cuatro miembros del cuerpo técnico del equipo, expulsados por protestar decisiones arbitrales.

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El acta arbitral del partido (0-1) reflejó que Gerard Piqué se dirigió a él tanto en el descanso como al final del encuentro y en un anexo escribió que el exfutbolista le dijo a él y sus asistentes: "Salid escoltados no os vayan a agredir" o "en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

Asimismo, señaló que Jaume Nogués les dijo: "Ojala tengáis un accidente". EFE

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