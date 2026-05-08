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29-26. Rocasa tuvo que sudar para ser el primer semifinalista de la Copa de la Reina

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San Sebastián, 8 may (EFE).- El Rocasa ha cumplido los pronósticos y ha superado, con más apuros de los previstos, a un correoso Granollers para convertirse en el primer semifinalista de la Copa de la Reina de balonmano.

Larissa da Silva y Martina Lang de inicio y luego Poles y la extremo Yassira han sido sus estiletes ofensivos, en un partido marcado siempre por la primacía del conjunto canario pero con rentas en ningún caso definitivas.

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El segundo tiempo ha mantenido esa constante y las catalanas, haciendo la goma y con una sobresaliente Capdevilla que dejará el equipo a final de temporada, se han puesto a dos goles a falta de cinco minutos pero ahí acabó la reacción porque Rocasa gestionó muy bien los instantes finales.

- Ficha técnica:

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29. Rocasa: Lourdes Guerra y Navarro -porteras- Sundholm (1), María Rodríguez (3), Lang (3), Da Silva (3), De Oliveira (2), Artiles, Sothe, Zaldua (3), Yassira (5), Medina (1), María González (3), Poles (5).

26. Granollers: Mera y Gassama- porteras- Vizueta, Vila (1), Torras (1), Carla González, Gamito, Belén Rodríguez (6), Capdevila (10), Lucía Pérez, Hombrado (1), More (1), Polonio (5), Itziar Martínez (1), De Andrés, Huerta, Olivera.

Arbitraje: Alberto Murillo y Pablo García.

Marcadores cada cinco minutos: 4-2; 6-4: 8-6; 10-9; 11-10; 14-10- descanso- 14-12; 16-13; 19-15; 22-20; 28-23; 29-26.

Incidencias: primer encuentro de cuartos de final de la Copa de la Reina disputado en el pabellón Ilunbe de San Sebastián. EFE

cr/cgc/cmm

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