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El Aston Villa se encomienda a Unai Emery

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Javier Peña Atienza

Londres, 6 may (EFE).- Si hay alguien que entiende la Liga Europa como pocos, ese es Unai Emery. El técnico del Aston Villa, el entrenador más laureado en la historia de la competición con cuatro títulos, vuelve a situarse a un partido de llegar a otra final continental, aunque esta vez le tocará remontar.

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Tras caer por 1-0 en la ida de semifinales ante el Nottingham Forest, el conjunto de Birmingham confía en el factor Villa Park y, sobre todo, en el idilio de su entrenador con el torneo para darle la vuelta a la eliminatoria y seguir soñando con un título que pondría fin a tres décadas de sequía de la entidad.

El romance entre Emery y la Liga Europa comenzó a escribirse en el Sevilla, donde logró una hazaña sin precedentes al conquistar tres títulos consecutivos, en 2014, 2015 y 2016. Aquella etapa dorada no sólo elevó al club andaluz a la élite europea, sino que consolidó al técnico vasco como un especialista en competiciones de eliminación directa.

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Lejos de quedarse ahí, Emery amplió su leyenda años después. En 2019 alcanzó la final con el Arsenal, aunque en aquella ocasión se quedó a las puertas tras perder ante el Chelsea. Sin embargo, su revancha llegaría en 2021, cuando llevó al Villarreal a conquistar su primera Liga Europa derrotando al Manchester United en una final agónica que se resolvió en la tanda de penaltis.

Cuatro títulos en cinco finales. Un registro inigualable que le sirvió para dejar atrás a Giovanni Trapattoni, que conquistó tres veces la competición cuando se llamaba Copa de la UEFA, y que le valió el sobrenombre de 'Europa Emery League'.

Ahora, al frente del Aston Villa, Emery vuelve a estar a las puertas de otra final. Será su séptima semifinal en la competición, y aunque el 1-0 de la ida obliga a remontar, pocos entrenadores parecen más preparados para afrontar un reto así.

El Aston Villa ha construido un proyecto sólido desde la llegada de Emery, quien ha transformado al equipo hasta devolverlo a la élite del fútbol europeo y a tener encarrilada su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Con la plaza extra que otorga la Premier League esta temporada, el equipo marcha quinto y cuenta con seis puntos de ventaja sobre el Bournemouth a falta de nueve por disputarse.

Sin embargo, uno de sus objetivos es volver a levantar metal ya que el club de Birmingham no gana un título desde 1996, una sequía demasiado larga para una entidad con su historia, que llegó a ganar la Copa de Europa en 1982, al igual que su rival, el Nottingham Forest, que la levantó en dos ocasiones consecutivas (1979 y 1980).

El técnico de Hondarribia ha demostrado a lo largo de su carrera una habilidad especial para gestionar eliminatorias y si alguien puede convertir un 1-0 en contra en una nueva noche europea para el recuerdo, ese es Unai Emery, que contará con el empuje de su afición durante todo el partido que otorgará ese plus de energía a sus jugadores. EFE

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