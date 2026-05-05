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Ortega: "Estamos con confianza, que no confiados"

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Barcelona, 5 may (EFE).- El entrenador del Barça, Carlos Ortega, advirtió este martes, en la víspera del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de balonmano ante el Nantes, que la renta de dos goles (30-32) lograda en la ida "es escasa" y obliga a mantener la máxima atención para certificar el pase a la octava Final a Cuatro consecutiva.

"Estamos con confianza, que no confiados. Dos goles, hoy en día en el balonmano moderno, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. El otro día fuimos más superiores y no nos llevamos una renta mayor, por eso tendremos que poner toda la carne en el asador", subrayó el preparador malagueño tras el último entrenamiento.

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Esa ventaja, que llegó a ser de cuatro goles (27-31) a falta de nueve minutos para el final y terminó reduciéndose, estuvo condicionada, según Ortega, por un arbitraje "bastante desafortunado en la línea de siete metros".

Asimismo, el técnico del conjunto azulgrana destacó la importancia de controlar "mejor" al pivote Nicolas Tournat, capaz de "crear espacios en el uno contra uno", y del extremo español Kauldi Odriozola, que les hizo "daño" en la defensa abierta y por su velocidad al contraataque.

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"Es un equipo con muy buena plantilla y mucho nivel. Quizás se pueda decir que tienen algo menos de rotación que nosotros, pero aquí ya no vale la rotación ni nada: aquí es todo o nada para los dos equipos. Si somos capaces de maniatarlos un poco mejor, creo que será un paso importante para nosotros", apuntó.

Ortega también puso el foco en el rendimiento de la portería, discreta en la ida con Emil Nielsen (cuatro paradas y un 22% de acierto), que no paró todos los lanzamientos a los que les tiene "acostumbrados", y Viktor Hallgrímsson (seis paradas y un 27%), aunque subrayó la evolución del islandés en su primera temporada en el club.

"Tenemos una portería de garantías. Viktor (Hallgrímsson) está creciendo mucho, se siente muy cómodo con nosotros y transmite mucha confianza. Sabe que puede ser titular en cualquier momento o salir desde el primer relevo y rendir a un gran nivel, como ya demostró el otro día", valoró.

Por su parte, el capitán Dika Mem, ya "mucho mejor" de las molestias físicas que arrastraba en la ida, restó importancia al hecho de no haber cerrado la eliminatoria en Nantes, recordando que en estas rondas, la igualdad "es máxima" y que el conjunto francés sabe gestionar "muy bien" los partidos cuando va por detrás.

"Sabemos lo que nos jugamos mañana. Por mucha experiencia que tengamos, si no estamos al máximo, será muy complicado. Habrá que ir con todo, y esperamos que el Palau nos empuje como siempre, porque es nuestro último partido europeo en casa. Queremos despedirnos con una victoria y sellar el pase a la 'Final a Four'", concluyó. EFE

avm/gmh/cmm

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EFE

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