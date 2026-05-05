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El Deportivo renueva a Noé Carrillo hasta 2029

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A Coruña, 5 may (EFE).- El centrocampista Noé Carrillo, autor del gol de la victoria del Deportivo ante el CD Leganés en el partido del pasado viernes, amplió su contrato con el club blanquiazul.hasta junio de 2029, con otra temporada más opcional, informó este martes la entidad.

El futbolista, de 19 años y con ficha del filial pero en dinámica del primer equipo en este final de curso, debutó con el Dépor el pasado 16 de diciembre en Copa del Rey ante el RCD Mallorca en Riazor, donde marcó el gol que dio al equipo gallego la clasificación para los octavos de final de la competición.

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En su comunicado, el Deportivo recuerda que Carrillo se incorporó a su cantera en la temporada 2019-20 procedente del CD Conxo Santiago. En la temporada 2023-24 se proclamó campeón de la División de Honor con el juvenil A y esta campaña fue campeón de Segunda Federación con el Fabril, con el que jugó 22 partidos, 20 de ellos de titular, y anotó 2 goles.

En la Liga Hypermotion, el futbolista santiagués se estrenó a las órdenes de Antonio Hidalgo el 17 de enero en Almería. En lo que va de curso participó en tres partidos, incluido el del pasado viernes ante el Leganés. EFE

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dmg/mr

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