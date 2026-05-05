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Daniela García, “feliz” por ser parte del k4, “el barco más competitivo de España”

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Huelva, 5 may (EFE).- La piragüista onubense Daniela García Heredia ha manifestado que se siente “feliz” por formar parte del equipo nacional de K4 femenino, vigente campeón mundial y “el barco más competitivo de España a nivel internacional”, ha resaltado.

La deportista del Club Piragüismo Tartessos Huelva, de 20 años, ya forma parte de la dinámica de un equipo campeón, que este viernes disputa en Szeged (Hungría) la primera prueba de la Copa del Mundo. En esta temporada disputará más pruebas de esta competición, así como los Europeos de Montemor (Portugal), la travesía transoceánica de Halifax (Canadá) y los Mundiales de Poznan (Polonia) en agosto, el gran objetivo del año.

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García Heredia, en una entrevista con la Real Federación Española de Piragüismo, ha explicado que “al principio de temporada siempre fantaseas con el mejor resultado posible", pero que "jamás" pensó en que su "situación cambiaría tanto como para remar en el K4”, a lo que ha añadido que “hasta que no lo ves hecho realidad, no te lo crees”.

La onubense ha valorado que “los resultados están hablando por sí solos” y que se siente “súper contenta”, con “muchísimas ganas de seguir trabajando y compitiendo al máximo nivel”. “Es la oportunidad de demostrar que el esfuerzo que hacemos cada día da sus frutos”, ha aseverado.

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Acerca de cómo está siendo su integración en el equipo nacional, ha detallado que tanto el técnico Joaquín Delgado como sus compañeras la están “mimando y arropando un montón”, conscientes del momento en el que ella se encuentra.

“Saben perfectamente por lo que estoy pasando porque lo han vivido antes”, ha expuesto, por lo que sus compañeras le aconsejan para que se sienta “parte del barco, para que todas las piezas encajen lo antes posible y se logre que el K4 vuele”.

Sobre Joaquín Delgado ha señalado que le ha dado la oportunidad de entrenar con el equipo sénior y es algo que no olvidará "en la vida".

"Soy muy leal a mis entrenadores y cuando alguien confía así en ti, intentas que se sienta orgulloso”, ha resaltado sobre el técnico, del que también ha dicho que “es alguien que te eleva y te empuja a ser tu mejor versión”.

García Heredia está muy centrada en aprender mucho y también ha recordado que desde su club siempre le "ponen los pies en el suelo" y le hacen tener presente que “por mucho nombre que tengas hay que trabajar y hay que esforzarse por las cosas”.

En esta línea, ha subrayado el “fundamental” apoyo de sus padres al inculcarle valores como el ejercicio y la vida sana y al prestarle todo el apoyo económico posible para que pudiera seguir compitiendo y creciendo en su deporte, especialmente cuando “no sobraban los recursos”.

En este momento, desea “estar más presente que nunca y disfrutar del proceso”, porque ha considerado que, en el alto rendimiento, “un resultado puede salir o no, pero si no disfrutas el camino, nada de esto tiene sentido”.

“El deporte de élite no es para toda la vida, así que mi objetivo es exprimir el día a día”, ha sentenciado. EFE

maf/agr/jap

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EFE

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