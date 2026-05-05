Abascal asegura que la Fiscalía "se ha puesto al servicio de Sánchez" manteniendo la petición de pena para Aldama

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la Fiscalía Anticorrupción "se ha puesto al servicio" del Gobierno central tras decidir mantener la pena de prisión que pedía para el empresario Víctor de Aldama en el juicio de las mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

"No quieren que este señor tire de la manta y por lo tanto Pedro Sánchez ha vuelto a conseguir que la fiscalía se ponga a su servicio", ha afirmado Abascal en una atención a los medios en Puente Genil (Córdoba).

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Una vez completadas las declaraciones de los tres acusados, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus peticiones de penas de 24 años para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, 19 y medio para su exasesor Koldo García y 7 para el presunto conseguidor Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden ahora cinco años.

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En este sentido, Abascal ha calificado el hecho de "significativo" y ha señalado que "cuando hay colaboración con la justicia, se plantean reducciones de condena", una cuestión que asegura "no se plantea" con Aldama.

Asimismo, el presidente de Vox ha relacionado esta decisión con "el asalto a las instituciones" que a su juicio está realizando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Va siempre a la par del intento de alterar el censo electoral y convertir a todos los que acaban de llegar en españoles para que voten por aquellos que les dan ayudas sociales que no alcanzan a los españoles más desfavorecidos", ha subrayado.

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Abascal ha reafirmado que Sánchez "debería estar sentado en el banquillo" junto a Ábalos, "su hombre de confianza", al mismo tiempo que ha indicado que el actual presidente "no tiene límites y está dispuesto a robar las elecciones de 2027".

"Precisamente por eso la Junta de Andalucía y todos los gobiernos de España necesitan a gente que no tenga miedo para enfrentarse a Pedro Sánchez en todos los órdenes y a todas sus políticas que ha aplicado durante tanto tiempo", ha reseñado junto al candidato de la formación a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira.

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