Espana agencias

Abascal asegura que la Fiscalía "se ha puesto al servicio de Sánchez" manteniendo la petición de pena para Aldama

Guardar
Imagen RUY6BPAJOFBUHBMC3Q2YOLW32A

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la Fiscalía Anticorrupción "se ha puesto al servicio" del Gobierno central tras decidir mantener la pena de prisión que pedía para el empresario Víctor de Aldama en el juicio de las mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

"No quieren que este señor tire de la manta y por lo tanto Pedro Sánchez ha vuelto a conseguir que la fiscalía se ponga a su servicio", ha afirmado Abascal en una atención a los medios en Puente Genil (Córdoba).

PUBLICIDAD

Una vez completadas las declaraciones de los tres acusados, el Ministerio Público ha elevado a definitivas sus peticiones de penas de 24 años para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, 19 y medio para su exasesor Koldo García y 7 para el presunto conseguidor Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden ahora cinco años.

PUBLICIDAD

En este sentido, Abascal ha calificado el hecho de "significativo" y ha señalado que "cuando hay colaboración con la justicia, se plantean reducciones de condena", una cuestión que asegura "no se plantea" con Aldama.

Asimismo, el presidente de Vox ha relacionado esta decisión con "el asalto a las instituciones" que a su juicio está realizando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Va siempre a la par del intento de alterar el censo electoral y convertir a todos los que acaban de llegar en españoles para que voten por aquellos que les dan ayudas sociales que no alcanzan a los españoles más desfavorecidos", ha subrayado.

Abascal ha reafirmado que Sánchez "debería estar sentado en el banquillo" junto a Ábalos, "su hombre de confianza", al mismo tiempo que ha indicado que el actual presidente "no tiene límites y está dispuesto a robar las elecciones de 2027".

"Precisamente por eso la Junta de Andalucía y todos los gobiernos de España necesitan a gente que no tenga miedo para enfrentarse a Pedro Sánchez en todos los órdenes y a todas sus políticas que ha aplicado durante tanto tiempo", ha reseñado junto al candidato de la formación a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PP y Vox rechazan en Les Corts prorrogar la comisión de la dana y el PSPV recurrirá al TC

Infobae

El Gobierno transfiere a las comunidades 200 millones para reforzar servicios sociales

Infobae

Abascal desconfía de los resultados del CIS andaluz y acusa a Moreno de "orientar el voto"

Infobae

El Gobierno prevé aprobar 179 normas este año, incluidos los presupuestos de 2026

Infobae

Epidemiólogos revisarán esta tarde el crucero para decidir qué ruta seguirá el barco

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

ECONOMÍA

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid