Se retira Millie Bright, leyenda del Chelsea y de la selección inglesa

Londres, 29 abr (EFE).- La defensa Millie Bright, leyenda del Chelsea y de la selección inglesa, ha decidido poner punto final a su carrera deportiva a los 32 años.

La futbolista inglesa ha disputado 314 encuentros con el Chelsea, al que llegó en 2015 procedente del Doncaster Belles, y fue internacional en 88 ocasiones con la selección inglesa.

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A nivel de clubes ganó ocho títulos de la Women's Super League, incluyendo seis de ellos consecutivos, además de seis FA Cup y cuatro Copas de la Liga, aunque se quedó con la espinita de que este dominio en Inglaterra, de la mano de la entrenadora Emma Hayes, no se trasladó a Europa, donde nunca ganaron la Champions League.

Con la selección inglesa, Bright contribuyó al triunfo en la Eurocopa de 2022 y a la final del Mundial de 2023 en la que perdieron contra España.

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Bright lleva sin jugar con el Chelsea desde febrero por una lesión de tobillo y este problema ha precipitado su decisión de poner punto y final a su carrera.

"Representar al Chelsea los últimos doce años lo ha sido todo para mí, pero ahora estoy lista para decir adiós al fútbol. Lo he dado todo y nunca he querido vestir otra camiseta. Sé que ahora es el momento y estoy preparada para una nueva etapa.

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El Chelsea le felicitó por su carrera y confirmó que se mantendrá en el club como embajadora de la fundación.

La defensa recibirá un homenaje en el último partido liguero que se disputará el próximo 16 de mayo en Stamford Bridge contra el Manchester United. EFE

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