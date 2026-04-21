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Marini y Mir confiados en ser competitivos en un circuito que conocen bien

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Redacción deportes, 21 abr (EFE).- El italiano Luca Marini y el español Joan Mir, pilotos oficiales de 'Honda Racing Corporation' (HRC) se mostraron confiados en poder ser competitivos en el Gran Premio de España de MotoGP que este fin de semana se disputa en el trazado 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, un circuito que conocen muy bien.

"El tiempo entre carreras me ha venido bien para entrenar, he hecho muchas cosas diferentes y me siento muy fuerte físicamente; será importante volver a la normalidad cuanto antes y Jerez es un circuito que todos conocemos muy bien, y creo que nos dará una mejor idea de dónde estamos en comparación con las demás motos", explica el piloto italiano de la Honda RC 213 V.

"Como siempre, nuestro principal objetivo del fin de semana es llegar a la Q2, y luego veremos qué podemos hacer el sábado y el domingo", reconoce Marini, décimo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP 2026.

El español Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020 asegura tener "muchas ganas de reencontrarme con el equipo y volver a rodar en Jerez, que es un buen circuito para entender muchas cosas, y espero que podamos mantener el mismo ritmo que en las primeras carreras".

"Nuestro enfoque no cambia; sé que podemos ser competitivos y seguiré dando el máximo para sacar el máximo partido a la moto y a la situación, si bien será interesante ver qué nos depara el test del lunes en un fin de semana intenso para recuperar el ritmo", afirma Joan Mir. EFE

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