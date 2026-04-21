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El PSOE sostiene que la actual cúpula del PP ya estaba en la etapa de 'Kitchen': "Son los mismos"

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El PSOE defiende que la actual cúpula del PP ya tenía cargos de responsabilidad en el partido durante la etapa en que se produjeron las presuntas irregularidades del 'caso Kitchen' que se está juzgando ahora en la Audiencia Nacional y exige una respuesta al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

"¿Va a asumir alguna responsabilidad política o va a seguir escondiéndose mientras se conocen los hechos más graves de corrupción vinculados a su partido?", señalan los socialistas en un comunicado, incidiendo en que está en juego "la credibilidad democrática" del presidente nacional del PP. "El silencio ya no es una opción", insisten.

Tras la declaración en sede judicial del extesorero del PP Luis Bárcenas, donde comparece como perjudicado por un presunto caso de espionaje por parte del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy, los socialistas consideran que ha confirmado que la trama "nació en Génova", y además "ratificó la financiación ilegal del PP, detalló el borrado de pruebas y acreditó que M. R. es Mariano Rajoy".

"LA KITCHEN NO ES PASADO, ES PRESENTE"

El PSOE rechaza que los actuales dirigentes del PP intenten desvincularse de esa época e inciden en que algunos ya tenían cargos en el partido. "La Kitchen no es pasado, es presente", aseguran.

De este modo responden a las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, que en la víspera se desvinculó de los hechos asegurando que no sabía lo que pasaba en el Gobierno "hace cuatro legislaturas". "No estábamos por aquí", señaló tratando de marcar distancias.

Sin embargo, desde Ferraz señalan que en aquel momento el propio Tellado formaba parte del Comité Ejecutivo del PP de Rajoy y la actual portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, estaba en el gabinete de Javier Arenas.

"No son otros, son los mismos", resumen en el PSOE. "Los mismos que estuvieron entonces están ahora, en diferentes responsabilidades, cambiando de puestos y de sitios, pero en definitiva: son los mismos, han reiterado.

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