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Patri Guijarro descartada para el derbi catalán pero no para la semifinal de 'Champions'

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Barcelona, 16 abr (EFE).- La centrocampista del Barcelona Patri Guijarro sufre un esguince del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho y será baja para el derbi catalán del próximo miércoles (19:00 CET) ante el Espanyol, según ha confirmado este jueves el club catalán.

Las pruebas realizadas a la jugadora balear en la Ciudad Deportiva Joan Gamper han confirmado la dolencia, que ya le obligó a abandonar la concentración de la selección española, que aún debe disputar este sábado el encuentro ante Ucrania, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de 2027.

Guijarro tuvo que retirarse en el minuto 81 del partido disputado este martes en Wembley, donde España cayó ante Inglaterra (1-0), tras un lance con Alessia Russo en el que se le dobló el tobillo.

Finalmente, los servicios médicos del conjunto azulgrana han rebajado la preocupación inicial, que incluso ponía en duda su presencia en la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones, que arranca el próximo 25 de abril en Múnich (Alemania).

No obstante, la centrocampista mallorquina queda descartada para el próximo compromiso liguero, en el que el Barcelona podría certificar su undécima Liga. EFE

avm/xsf/og

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