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Igor Oca: "No firmamos el punto, tenemos que ir a por los tres"

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Madrid, 16 abr (EFE).- Igor Oca, entrenador del Leganés, afirmó que en su visita a Las Palmas para medirse a un rival de la zona alta de la tabla no firman un punto e irán a por los tres, considerando que deben ser "valientes" ante el cuadro canario, que al igual que ellos se juega "cosas importantes".

"No firmamos el punto, tenemos que ir a por los tres. Tenemos que ser valientes, con matices en nuestro plan de juego sabiendo de la dificultad y de contra quien jugamos. Los dos nos jugamos cosas importantes, el hecho de ver la posibilidad de alejarnos definitivamente del descenso, ellos la oportunidad de meterse en play-off y estar cerca del ascenso directo. La gestión de esos resultados va a ser determinante. Jugamos contra un equipo que hace las cosas muy bien en casa, pero tenemos la opción de hacerles daño", dijo.

Los suyos vienen de ganar remontando al Albacete, un resultado favorable que les acerca a la salvación: "Fue un paso adelante, aunque ni mucho menos está cerrado. Es una liberación porque se trabaja en mejores condiciones, lo relacionamos con jugar con más soltura, pero nunca a un exceso de confianza. Quedan 21 puntos en juego y queremos cerrarlo cuanto antes. Queremos hacerlo desde mañana".

"La única cosa que te puede dar un punto de beneficio es que jugamos cuatro partidos en casa. Ahora mismo no nos da para mirar más allá del partido de Las Palmas. Vemos como un reto pelear contra un equipo que está luchando por ascender y que cuenta por victorias sus últimos partidos en casa", añadió.

En ese enfrentamiento destacó la figura del atacante argentino Juan Cruz, autor de uno de los goles: "Es un jugador feliz, que sabe que ha pasado momentos propios de un futbolista, esos momentos le han generado aprendizaje y ha crecido este año. Ahora nos está ayudando mucho, le veo disfrutar de cada día de entrenamiento". EFE

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