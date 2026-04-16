El campeón “Naxos”, mejor millero en la primavera 2025, reaparece con victoria

San Sebastián, 16 abr (EFE).- “Naxos”, el mejor caballo de 1.600 metros en la primavera de 2025 al lograr la victoria en la milla del Gran Premio Claudio Carudel, en Madrid, ha retornado hoy a la competición tras el descanso invernal y con victoria.

El representante de la cuadra Mediterránea se ha impuesto en el premio Aitonak Okindegia, en la jornada inaugural de la temporada del Hipódromo de San Sebastián.

El preparador del hijo de “Saxon Warrior” tiene por objetivo repetir victoria en el Carudel el próximo mes de junio. Y para llegar en plena forma a esa cita, “Naxos” debe antes disputar dos o tres carreras.

“Sigue un programa parecido al del año pasado”, dijo el argentino Óscar Anaya. “Hoy le podía faltar, era su reaparición, pero llegaba en suficiente condición”, añadió.

Así lo demostró “Naxos”, que con la monta de Jaime Gelabert vino a dominar desde media recta final y, aunque terminó algo cansado, no llegó a sentir en peligro la victoria.

Cerró por los palos “Bulnes” para ser segundo en una distancia que en San Sebastián le resulta algo breve y cerró el trío, muy cerca, “Grand Son of Calyx”.

Esta reunión de apertura de 2026 en San Sebastián arrancó con la victoria de “Contesa” en una prueba de 1.400 metros para ejemplares de tres años. Con el checo Václav Janácek en la montura, se mostró muy superior a sus cinco rivales.

En una carrera de venta sobre la misma distancia, “Tammani” venció para mantenerse invicto en el hipódromo donostiarra: seis apariciones y seis triunfos. El portugués Ricardo Sousa fue su jockey.

En el doble hándicap de 2.200, triunfos para “Tony Montana”, con el francés Foulon en la silla, y “Lose your Wad”, con la cántabra Victoria Alonso, que le dedicó el triunfo a su abuelo Marcos Alonso Ímaz, futbolista conocido como “Marquitos”, jugador del Racing de Santander y Real Madrid entre otros.

Las cinco carreras de la mañana servían de base para la apuesta Quíntuple Plus, cuya combinación premiada es la siguiente: 4 – 6 – 3 – 10 – 6 – 10.

En la Lototurf, el número ganador es el 10. No se registraron retiradas de caballos en la jornada. EFE

fg-fc