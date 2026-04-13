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Vox ve el acuerdo en Castilla y León como preludio de los pactos en Extremadura y Aragón

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Madrid, 13 abr (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha destacado este lunes que el acuerdo del PP y Vox sobre la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra que hay una "nueva sintonía" y ha dicho que puede ser el preludio de los pactos de gobierno en esa comunidad, Extremadura y Aragón.

Garriga ha hecho estas afirmaciones en una rueda de prensa al ser preguntado por si este acuerdo parlamentario supone un punto de inflexión en las negociaciones que están manteniendo los populares para la formación de los gobiernos autonómicos.

Según ha señalado, se ha creado un nuevo marco de diálogo en el que están intentando restablecer las "confianzas truncadas" y, en este sentido, ha asegurado que se está avanzando en buena sintonía con los barones territoriales del PP.

El número dos de Vox ve así factibles, "si nada lo trunca", los acuerdos en las tres comunidades en las que está pendiente la formación de sus gobiernos.

El pacto sobre la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra además, según Garriga, que Vox "no ha venido aquí por el sillón ni por los cargos".

"Nadie podrá decir que Vox ha exigido una presidencia, porque no lo hemos hecho nunca ni la hemos obtenido en ninguna región ni en Castilla y León", ha dicho.

Según el acuerdo, el PP presidirá las Cortes tras siete años sin hacerlo, mientras que Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, al contrario de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el leonés Carlos Pollán (Vox) fue elegido presidente.

Garriga ha incidido en que siguen trabajando y que el tiempo apremia, especialmente en Extremadura y Aragón, por lo que van a "intensificar todas las reuniones que sean precisas para llegar a un buen acuerdo".

"Vamos por el buen camino", ha reiterado Garriga, quien espera poder seguir avanzando con los barones del PP sin que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ni su secretario general, Miguel Tellado, pongan "palos en las ruedas". EFE

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