Villarejo reportaba sobre Kitchen al dos de Interior y al DAO de la época, según un agente

Madrid, 13 abr (EFE).- El excomisario José Manuel Villarejo reportaba acerca de la operación Kitchen, el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, al entonces número dos de Interior, el exsecretario de Estado Francisco Martínez, y a quien en esa época era director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Así lo ha sostenido en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, el agente de Asuntos Internos que ha instruido la investigación contra Villarejo, de la que el caso Kitchen es una pieza separada.

"Los reportes en las anotaciones de Villarejo siempre son referidos a Pino y fundamentalmente a Chisco, el secretario de Estado", ha dicho este instructor, preguntado por el fiscal respecto a la dinámica de esta operación, por la que están investigados tanto el excomisario, como Martínez y Pino, además del primer ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz.

En esta operación, desarrollada entre 2013 y 2015, Villarejo era según el instructor la persona encargada de "manejar" a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas encargado de informar sobre el extesorero, hasta que en 2015 Andrés Gómez Gordo pasó a controlar a este supuesto confidente, tras salir en prensa las primeras noticias referidas al excomisario.

Este chófer, también acusado, es una de las piezas claves del caso porque presuntamente suministraba información sobre Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias a cambio de 2.000 euros al mes procedentes de fondos reservados.

Según ha explicado el instructor, Sergio Ríos tenía una amistad previa con Gómez Gordo, quien por su parte había trabajado a las órdenes de Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Cronológicamente, la primera "instrucción" o referencia al chófer aparece en un mensaje, que obra en la causa, que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, envió a Francisco Martínez en julio de 2013 con los datos del conductor, al que después Enrique García Castaño intentó captar, algo que terminó logrando Villarejo, según este agente.

De los reportes que Villarejo hacía sobre el chófer han quedado anotaciones en sus diarios y también audios, como uno en el que Francisco Martínez le pregunta al excomisario quién paga a Sergio Ríos, a quienes se referían como el cocinero.

"Es una constante en el material intervenido el control de Francisco Martínez, al que además Villarejo denomina como el coordinador de la operación", ha recalcado este agente, que también ha aludido a comunicaciones del número dos de Interior con Gómez Gordo acerca de "coci".

También habría sido Villarejo, y así está grabado en un audio, quien propuso a Martínez hacer policía a Sergio Ríos, para tenerle "trincado" y no dejar ese punto débil suelto. El chófer de Bárcenas logró ese puesto en 2015 y Gómez Gordo se lo comunicó a Francisco Martínez: "Confirmado, Coci ha aprobado", según ha detallado el agente.

En la causa se han incorporado tres nuevos audios que figuraban en fuentes abiertas y que en 2022 puso en conocimiento de la Justicia el empresario Javier Pérez Dolset, investigado ahora junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez por supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la Guardia Civil involucrados en causas que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.

En estas grabaciones se habla de quién paga a Ríos, se usan los mismo apodos, se alude al registro en el taller de Rosalía Iglesias, se habla del que fuera responsable de la UDEF Manuel Morocho en plena investigación del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas y de los intentos de apartarle de estas pesquisas ofreciéndole un puesto en Lisboa.

También aparece una reunión de Villarejo con el abogado Javier Iglesias, "el largo o el Capillas", para ver a Rajoy, un letrado que sería la persona a través de la cual el comisario contactaría con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Al respecto de estos audios, el instructor ha explicado que contactaron con Dolset a petición de de Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción del caso Tándem, se le tomó declaración y este dijo que los audios estaban en poder de periodistas, del abogado de Villarejo y que figuraban en un canal de Telegram de Alvise Pérez.

Los investigadores observaron que tres audios eran conversaciones de Villarejo con Martínez, de junio de 2012 y marzo y agosto de 2014, hicieron comprobaciones y contrastaron que los audios estaban publicados en fuentes abiertas, para constatar después que se correspondían con lo reflejado por Villarejo en sus diarios y con el resto de datos de la causa.

Pérez Dolset, que ha sido llamado como testigo por la defensa de Villarejo, explicó que buscaba audios del excomisario porque se considera víctima suya. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)