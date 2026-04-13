Espana agencias

Villarejo reportaba sobre Kitchen al dos de Interior y al DAO de la época, según un agente

Guardar

Madrid, 13 abr (EFE).- El excomisario José Manuel Villarejo reportaba acerca de la operación Kitchen, el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, al entonces número dos de Interior, el exsecretario de Estado Francisco Martínez, y a quien en esa época era director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino.

Así lo ha sostenido en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, el agente de Asuntos Internos que ha instruido la investigación contra Villarejo, de la que el caso Kitchen es una pieza separada.

"Los reportes en las anotaciones de Villarejo siempre son referidos a Pino y fundamentalmente a Chisco, el secretario de Estado", ha dicho este instructor, preguntado por el fiscal respecto a la dinámica de esta operación, por la que están investigados tanto el excomisario, como Martínez y Pino, además del primer ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz.

En esta operación, desarrollada entre 2013 y 2015, Villarejo era según el instructor la persona encargada de "manejar" a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas encargado de informar sobre el extesorero, hasta que en 2015 Andrés Gómez Gordo pasó a controlar a este supuesto confidente, tras salir en prensa las primeras noticias referidas al excomisario.

Este chófer, también acusado, es una de las piezas claves del caso porque presuntamente suministraba información sobre Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias a cambio de 2.000 euros al mes procedentes de fondos reservados.

Según ha explicado el instructor, Sergio Ríos tenía una amistad previa con Gómez Gordo, quien por su parte había trabajado a las órdenes de Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Cronológicamente, la primera "instrucción" o referencia al chófer aparece en un mensaje, que obra en la causa, que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, envió a Francisco Martínez en julio de 2013 con los datos del conductor, al que después Enrique García Castaño intentó captar, algo que terminó logrando Villarejo, según este agente.

De los reportes que Villarejo hacía sobre el chófer han quedado anotaciones en sus diarios y también audios, como uno en el que Francisco Martínez le pregunta al excomisario quién paga a Sergio Ríos, a quienes se referían como el cocinero.

"Es una constante en el material intervenido el control de Francisco Martínez, al que además Villarejo denomina como el coordinador de la operación", ha recalcado este agente, que también ha aludido a comunicaciones del número dos de Interior con Gómez Gordo acerca de "coci". 

También habría sido Villarejo, y así está grabado en un audio, quien propuso a Martínez hacer policía a Sergio Ríos, para tenerle "trincado" y no dejar ese punto débil suelto. El chófer de Bárcenas logró ese puesto en 2015 y Gómez Gordo se lo comunicó a Francisco Martínez: "Confirmado, Coci ha aprobado", según ha detallado el agente.

En la causa se han incorporado tres nuevos audios que figuraban en fuentes abiertas y que en 2022 puso en conocimiento de la Justicia el empresario Javier Pérez Dolset, investigado ahora junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez por supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la Guardia Civil involucrados en causas que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.

En estas grabaciones se habla de quién paga a Ríos, se usan los mismo apodos, se alude al registro en el taller de Rosalía Iglesias, se habla del que fuera responsable de la UDEF Manuel Morocho en plena investigación del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas y de los intentos de apartarle de estas pesquisas ofreciéndole un puesto en Lisboa.

También aparece una reunión de Villarejo con el abogado Javier Iglesias, "el largo o el Capillas", para ver a Rajoy, un letrado que sería la persona a través de la cual el comisario contactaría con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Al respecto de estos audios, el instructor ha explicado que contactaron con Dolset a petición de de Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción del caso Tándem, se le tomó declaración y este dijo que los audios estaban en poder de periodistas, del abogado de Villarejo y que figuraban en un canal de Telegram de Alvise Pérez.

Los investigadores observaron que tres audios eran conversaciones de Villarejo con Martínez, de junio de 2012 y marzo y agosto de 2014, hicieron comprobaciones y contrastaron que los audios estaban publicados en fuentes abiertas, para constatar después que se correspondían con lo reflejado por Villarejo en sus diarios y con el resto de datos de la causa.

Pérez Dolset, que ha sido llamado como testigo por la defensa de Villarejo, explicó que buscaba audios del excomisario porque se considera víctima suya. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Últimas Noticias

El PP ve "absolutamente increíble" la situación de la "tetraprocesada" Begoña Gómez

Infobae

Vox y el PP "intensificarán" las negociaciones de Extremadura y Aragón en los próximos días: "El tiempo apremia"

Vox y el PP "intensificarán" las negociaciones de Extremadura y Aragón en los próximos días: "El tiempo apremia"

Detenido en Alicante un supuesto maltratador que apuñaló a sus exsuegros en Málaga

Infobae

Javier Alberola arbitrará la final de la Copa del Rey Mapfre

Infobae

Cerca de 1.500 efectivos para garantizar la seguridad en el Atlético-Barcelona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El papa León XIV asegura que no tiene “miedo a Trump”: “Seguiré hablando contra la guerra”

La Justicia concede la nacionalidad española por residencia a un hombre que no entregó el examen de integración social

El Gobierno rechaza el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Dentro de esta sinrazón, esto es un paso más”

ECONOMÍA

Las tres situaciones que más conflictos generan con el horario laboral, según un abogado: “Dos son ilegales”

Las tres situaciones que más conflictos generan con el horario laboral, según un abogado: “Dos son ilegales”

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino