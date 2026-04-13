Espana agencias

Víctimas de Adamuz convocan una manifestación en Madrid por la seguridad ferroviaria

Guardar

Huelva, 13 abr (EFE).- La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado por segunda vez, en esta ocasión en Madrid, a la ciudadanía en general a participar en una concentración en memoria de los 46 fallecidos en el accidente y por la seguridad ferroviaria.

La cita, según ha informado la asociación en un comunicado, tendrá lugar el próximo miércoles 15 de abril a las 9:00 horas, en las puertas del Congreso de los Diputados, previo envío de una carta a la Mesa del Congreso, donde se procederá, además, a la lectura de un manifiesto.

Previamente, se enviará una carta a la Mesa del Congreso, solicitando su lectura en sede parlamentaria.

Esta movilización tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz, así como reiterar "nuestra firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna".

Las familias y afectados "seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse".

La manifestación, han indicado, será un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa, que "no es solo nuestra, sino del conjunto de la sociedad".

"La seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día", han señalado.

La asociación ha reafirmado que esta convocatoria "no responde a intereses políticos ni a calendarios electorales. Exigir verdad y responsabilidades no puede interpretarse como una acción partidista, sino como un derecho legítimo de las víctimas y de la sociedad".

En esta ocasión se sumarán además víctimas de otros graves accidentes ferroviarios en España como, Angrois y Bejís, que "comparten con nosotros tragedias que han marcado nuestras vidas y las de nuestras familias".

La asociación ha vuelto a hacer un llamamiento a la participación activa y solidaria de los ciudadanos, ya que consideran que "el apoyo de todos es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario".

"Seguiremos reclamando para las víctimas respeto, la verdad y nuestros derechos", han concluido. EFE

lra/fs/sgb

Últimas Noticias

Puente cree que la normalidad en Rodalies se podrá recuperar en un mes y medio

Infobae

Detenido en Alicante por suplantar a una entidad bancaria para estafar 2.000 euros

Infobae

Robles ve la derrota de Orbán como un golpe a la 'internacional ultraderechista': da esperanza a la paz en Ucrania

Robles ve la derrota de Orbán como un golpe a la 'internacional ultraderechista': da esperanza a la paz en Ucrania

Aagesen sostiene que en España hay "un gran apetito" por invertir en proyectos sostenibles

Infobae

Urtasun celebra la "gran derrota del autoritarismo en Europa" tras los resultados en Hungría

Urtasun celebra la "gran derrota del autoritarismo en Europa" tras los resultados en Hungría
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno rechaza el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Dentro de esta sinrazón, esto es un paso más”

El Gobierno rechaza el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Dentro de esta sinrazón, esto es un paso más”

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua: “Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar”

Page señala que el Gobierno ha entrado en “estado vegetativo” y carga contra el “cerrojazo absoluto” de los socios de Pedro Sánchez

Advertencia de la Guardia Civil por la estafa del asfalto: qué es, cómo detectarla y cuál es el fraude

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una mujer peruana víctima de violencia de género por parte de su ex pareja: no cumple los requisitos

ECONOMÍA

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino