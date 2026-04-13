Víctimas de Adamuz convocan una manifestación en Madrid por la seguridad ferroviaria

Huelva, 13 abr (EFE).- La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado por segunda vez, en esta ocasión en Madrid, a la ciudadanía en general a participar en una concentración en memoria de los 46 fallecidos en el accidente y por la seguridad ferroviaria.

La cita, según ha informado la asociación en un comunicado, tendrá lugar el próximo miércoles 15 de abril a las 9:00 horas, en las puertas del Congreso de los Diputados, previo envío de una carta a la Mesa del Congreso, donde se procederá, además, a la lectura de un manifiesto.

Previamente, se enviará una carta a la Mesa del Congreso, solicitando su lectura en sede parlamentaria.

Esta movilización tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz, así como reiterar "nuestra firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna".

Las familias y afectados "seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse".

La manifestación, han indicado, será un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa, que "no es solo nuestra, sino del conjunto de la sociedad".

"La seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día", han señalado.

La asociación ha reafirmado que esta convocatoria "no responde a intereses políticos ni a calendarios electorales. Exigir verdad y responsabilidades no puede interpretarse como una acción partidista, sino como un derecho legítimo de las víctimas y de la sociedad".

En esta ocasión se sumarán además víctimas de otros graves accidentes ferroviarios en España como, Angrois y Bejís, que "comparten con nosotros tragedias que han marcado nuestras vidas y las de nuestras familias".

La asociación ha vuelto a hacer un llamamiento a la participación activa y solidaria de los ciudadanos, ya que consideran que "el apoyo de todos es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario".

"Seguiremos reclamando para las víctimas respeto, la verdad y nuestros derechos", han concluido. EFE

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