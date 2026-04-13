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Urtasun reivindica la moda de autor como bien cultural estratégico europeo

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Barcelona, 13 abr (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado este lunes la moda de autor como bien cultural estratégico y se ha comprometido a seguir apoyando a los creadores para garantizar la sostenibilidad del sector.

Urtasun ha inaugurado en Barcelona las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea, que buscan reforzar el papel de la moda como pilar clave dentro de la economía creativa europea, un evento que ha reunido a más de un centenar de profesionales y representantes de marcas e instituciones y que se celebra en paralelo a la 080 Barcelona Fashion.

"La moda de autor es cultura. Debemos cuidar y mimar un sector que aporta tecnología, valor añadido, innovación y que es estratégico. En ese sentido, podéis contar con el apoyo del ministerio", ha apuntado.

En un contexto global de homogeneidad de vestuario y moda rápida, Urtasun ha ensalzado "la excelencia" de la moda de autor, una moda que ha vinculado con el talento, la cultura y las técnicas artesanales".

La moda de autor europea debe alinearse además, ha dicho, con valores como la sostenibilidad, la innovación y la internacionalización.

En ese sentido, el ministro de Cultura ha subrayado la "necesidad" de ir a "modelos de circularidad, de materiales sostenibles y de cambios de hábitos de consumo".

Por su parte, el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Jaume Baró, ha apuntado que "la moda de autor es más que una industria: es patrimonio, es creatividad, es expresión creativa que quiere explicar quienes somos y quienes queremos ser".

En las mesas de debate de la primera de las dos jornadas de discusión en torno a la moda de autor, el filósofo y sociólogo Gilles Lipovestsky ha reflexionado sobre cómo la autoría en el sector global se ha ido desdibujando y ya no pasa tanto por las telas y vestidos como por las estrategias de comunicación digital.

"Es el cambio más grande que ha llevado el capitalismo a la moda desde los tiempos de la alta costura y las casas de moda de París. En esa época los creadores cosían y tocaban la tela. Ahora todo se construye fuera del taller. Está en las revistas y en las redes sociales", ha considerado.

Por su parte, el director de la European Fashion Alliance, Scott Lipinksi, ha asegurado que las pequeñas firmas de autor necesitan el apoyo de las instituciones, especialmente en la distribución y promoción internacional, dado que, ha destacado, la moda de autor ya hace décadas que tiene gran competencia fuera del continente europeo.

Asimismo, la directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España, Pepa Bueno, ha apostado por explotar las "fortalezas" de las pequeñas marcas europeas que crean trabajo a nivel local y mantienen la artesanía del país.

"En España, seguimos teniendo una red de artesanos muy potente que no se puede extinguir. Hay que llevar a las nuevas generaciones a esos oficios que son un punto diferencial de patrimonio y calidad", ha añadido Bueno. EFE

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