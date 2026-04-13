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Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias contra el secretario general de Facua

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La magistrada instructora de la causa abierta tras la querella presentada en octubre de 2022 por el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha dictado un auto por el que procesa a Vito Quiles al considerar que "el conjunto de mensajes y vídeos" objeto de la investigación "es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión, revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas".

Durante la instrucción, la jueza María José Moreno Díaz ha analizado 16 tuits, 25 mensajes de Telegram y un programa que el querellado protagonizó junto a Bertrand Ndongo en el canal de YouTube de Edatv, motivo por el que el canal de Javier Negre ha sido declarado por la magistrada responsable civil subsidiario. Según se recoge en el auto, con fecha de 3 de abril de 2026, hay "claros indicios" de que el "afán" de Quiles con sus mensajes fue "vejar, ofender y vilipendiar al querellante ante la opinión pública en venganza por las responsabilidades" que le atribuía del cierre de sus cuentas en Twitter.

"Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legítima, no amparadas por la libertad de expresión, derecho éste que no otorga el derecho a la ofensa, ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban sólo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar sin más sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados en las comunidades de Valencia y Baleares", argumenta el auto consultado por Europa Press.

El secretario general de Facua ha mostrado su "gran satisfacción" ante el contenido del auto, que ha calificado de "demoledor" en un vídeo publicado este lunes en su canal de YouTube. La magistrada ha dado un plazo de diez días a la representación procesal del secretario general de Facua para presentar su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.

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