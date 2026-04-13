Un anciano fallecido y una mujer hospitalizada tras un incendio en La Arboleja (Murcia)

Murcia, 13 abr (EFE).- Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 ha resultado herida por inhalación de humo tras el incendio registrado de madrugada en una vivienda de la pedanía murciana de La Arboleja, ha informado este lunes el 112.

Ambos fueron rescatados por los servicios de emergencia, aunque solo la mujer pudo ser estabilizada y trasladada al hospital.

El suceso tuvo lugar a primera hora de este lunes, cuando el teléfono de emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 05:39 horas alertando de un incendio en una vivienda situada en el Camino de la Iglesia de la citada localidad murciana.

Los avisos señalaban que en el interior del inmueble se encontraban dos personas mayores y que los vecinos no podían acceder para rescatarlas.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Policías y bomberos lograron acceder al interior de la vivienda y rescatar a los dos ocupantes.

Una vez fuera del inmueble, los sanitarios iniciaron maniobras de asistencia, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvar la vida del varón, de 88 años, que falleció en el lugar.

La mujer, de 85 años, fue estabilizada tras resultar afectada por la inhalación de humo y trasladada, posteriormente, al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para su atención médica. EFE