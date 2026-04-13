Espana agencias

Un anciano fallecido y una mujer hospitalizada tras un incendio en La Arboleja (Murcia)

Guardar

Murcia, 13 abr (EFE).- Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 ha resultado herida por inhalación de humo tras el incendio registrado de madrugada en una vivienda de la pedanía murciana de La Arboleja, ha informado este lunes el 112.

Ambos fueron rescatados por los servicios de emergencia, aunque solo la mujer pudo ser estabilizada y trasladada al hospital.

El suceso tuvo lugar a primera hora de este lunes, cuando el teléfono de emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 05:39 horas alertando de un incendio en una vivienda situada en el Camino de la Iglesia de la citada localidad murciana.

Los avisos señalaban que en el interior del inmueble se encontraban dos personas mayores y que los vecinos no podían acceder para rescatarlas.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Policías y bomberos lograron acceder al interior de la vivienda y rescatar a los dos ocupantes.

Una vez fuera del inmueble, los sanitarios iniciaron maniobras de asistencia, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvar la vida del varón, de 88 años, que falleció en el lugar.

La mujer, de 85 años, fue estabilizada tras resultar afectada por la inhalación de humo y trasladada, posteriormente, al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para su atención médica. EFE

Últimas Noticias

García-Page cree que el Gobierno está en estado "vegetativo": solo ocupa instituciones

Infobae

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias al secretario de Facua

Infobae

Sinner destrona a Alcaraz

Infobae

El viento y el oleaje activan aviso en 10 comunidades, con Baleares y Cataluña en naranja

Infobae

El 39º Salón Gourmets arranca con más de 2.000 expositores y 55.000 productos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua: “Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar”

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua: “Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar”

Page señala que el Gobierno ha entrado en “estado vegetativo” y carga contra el “cerrojazo absoluto” de los socios de Pedro Sánchez

Advertencia de la Guardia Civil por la estafa del asfalto: qué es, cómo detectarla y cuál es el fraude

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una mujer peruana víctima de violencia de género por parte de su ex pareja: no cumple los requisitos

Sánchez pide a China una mayor implicación en el cese de la guerra de Irán: “Está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino