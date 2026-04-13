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Toulalan, referente del Málaga de 'Champions', emocionado en su vuelta a La Rosaleda

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Málaga, 13 abr (EFE).- El exjugador internacional francés Jérémy Toulalan, uno de los referentes del Málaga -actualmente en Segunda División- que disputó la Liga de Campeones 2012-13, se mostró este lunes emocionado en su regreso al estadio de La Rosaleda, donde saludó a varios jugadores del equipo y visitó el museo del club en el que vivió días de gloria.

Toulalan, de 42 años, ya retirado y que militó en el mejor Málaga de los últimos tiempos, en las temporadas 2011-12 y 2012-13, estuvo este lunes en el estadio malaguista, donde, junto con su familia, rememoró en su sala de prensa los buenos momentos vividos en el equipo entonces entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, actual técnico del Real Betis.

El excentrocampista (Nantes, 10 de septiembre de 1983), que fue 36 veces internacional con Francia, ha sido uno de los mejores jugadores que han pasado por el Málaga y fue una pieza clave en la campaña 2011-12 para lograr su histórica clasificación para la 'Champions', en la que el equipo blanquiazul alcanzó los cuartos de final y fue eliminado con polémica por el Borussia Dormunt alemán.

Toulalan revivió en esta jornada su inolvidable estancia en la entidad malaguista, posó con una camiseta firmada y se personó en la sala de prensa con su familia, emulando su gozosa etapa en el Málaga, con el chileno Pellegrini en el banquillo y compañeros como Joaquín Sánchez, Julio Baptista, Jesús Gámez, Willy Caballero, Weligton, Vitorino Antunes, Martín Demichelis, Duda, Eliseu o José Portillo, entre otros.

El exfutbolista francés, formado en el Nantes de su ciudad natal, fichó por el Málaga en 2011 procedente del Olympique de Lyon y disputó 58 partidos con el equipo andaluz, con tres goles anotados. En el verano de 2013, el club anunció su traspaso al Mónaco, en el que jugó tres campañas antes de acabar su carrera en el Girondins de Burdeos. EFE

Jrl/cc/arh

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