Espana agencias

Thomas Partey niega dos nuevos cargos de violación en Londres

Guardar

Londres, 13 abr (EFE).- Thomas Partey, jugador del Villarreal, se declaró este lunes no culpable de dos nuevos cargos de violación durante su comparecencia ante el tribunal de Southwark Crown Court, en Londres.

El futbolista, de 32 años, negó haber violado en dos ocasiones a una mujer en diciembre de 2020, en el marco de un caso en el que ya había sido acusado previamente de otros cinco delitos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con hechos ocurridos entre 2021 y 2022, cuando era jugador del Arsenal.

Con estas nuevas acusaciones, el internacional ghanés se enfrenta a un total de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, todos ellos relativos a cuatro mujeres distintas.

El juez Tony Baumgartner acordó que todos los casos se juzguen de forma conjunta, lo que podría retrasar el inicio del juicio hasta enero de 2027, pese a que inicialmente estaba previsto para noviembre de este año.

Partey, que abandonó el club londinense el pasado verano para fichar por el Villarreal, permanece en libertad bajo fianza mientras continúan los procedimientos judiciales, con la condición de no contactar con las presuntas víctimas.

El centrocampista tiene prevista su próxima comparecencia judicial el 14 de mayo en una vista preliminar. EFE

Últimas Noticias

Cesc Fàbregas recibe en Roma el Premio Bearzot a mejor entrenador del año

Infobae

Lamine Yamal: "Ojalá pueda estar Neymar en el Mundial"

Infobae

Alimpijevic iguala a Aíto y Martínez como entrenador del año en Eurocopa por segunda vez

Infobae

Marc Bernal se entrena con el grupo, pero Flick ve "complicado" que juegue

Infobae

Fundación Buesa y Memorial de Víctimas recopilan las aportaciones de 23 víctimas que participan en programas educativos

Fundación Buesa y Memorial de Víctimas recopilan las aportaciones de 23 víctimas que participan en programas educativos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Barcelona imputa a un concejal del PSOE por permitir un taller que simulaba lanzar cócteles molotov contra policías

La Audiencia Provincial de Barcelona imputa a un concejal del PSOE por permitir un taller que simulaba lanzar cócteles molotov contra policías

La exmujer de Koldo defiende que los sobres con efectivo que recibían del PSOE eran devoluciones de gastos adelantados que “siempre” tenían que justificar

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El papa León XIV asegura que no tiene “miedo a Trump”: “Seguiré hablando contra la guerra”

ECONOMÍA

Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

Boom empresarial: la creación de compañías se dispara un 45% en febrero, hasta las 12.684, la mayor cifra en 19 años

Basic Fit y Booking alertan del robo de datos de miles de usuarios: qué hacer si te afecta

De Guindos tiene la solución al problema de la vivienda en España: “Hay que modificar la regulación del alquiler”

La inteligencia artificial no sirve para invertir: presenta “fallos, errores y alucinaciones”, advierte la CNMV

La Justicia concede a una mujer divorciada una pensión vitalicia de 600 euros al mes y 80.000 euros de compensación tras 32 años dedicados al cuidado del hogar

DEPORTES

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas

Ni Doncic ni Jokic ni Shai: este es el jugador más difícil de defender en la NBA, según Hugo González

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”