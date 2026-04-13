Temas del día de EFE España del martes, 14 de abril de 2026

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar definitivamente el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes tras incorporar los últimos cambios después de recibir el dictamen del Consejo de Estado, a la que se opone el PP que considera que se trata de una medida "sin sentido".

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - La quinta jornada del juicio a José Luis Ábalos se adentra en los contratos de mascarillas en pandemia con la declaración de quien fuese subsecretario de Transportes, en quien el ministro delegó su tramitación.

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JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - La Audiencia Nacional continúa el juicio del caso Kitchen con la declaración de nuevos testigos, entre ellos el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó en los tiempos en los que presuntamente se orquestó desde el Ministerio del Interior una operación para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.

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ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de precios de consumo (IPC) de marzo, tras adelantar que la inflación repuntó el mes pasado al 3,3 % interanual como consecuencia del encarecimiento de los carburantes en el contexto de la guerra de Irán.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

CORTES CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - Las Cortes de Castilla y León se constituyen este martes tras pactar el PP y Vox la composición de Mesa, un primer acuerdo tras las elecciones de marzo que ambos partidos confían en que sea el preludio de próximas alianzas para gobernar juntos en esa comunidad y también en Extremadura y Aragón, donde continúan las negociaciones.

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UNIVERSIDAD HOMOLOGACIONES

Madrid - El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha acelerado la resolución de solicitudes de homologaciones de títulos de estudiantes extranjeros y ha puesto el foco en la Odontología, profesión con mayor demanda y atasco. El objetivo es superar las 80.000 homologaciones después de que en el primer semestre de 2025 se superara el número de resoluciones al de solicitudes registradas.

(Texto)

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Eibar (Gipuzkoa) - Eibar sumará este martes la celebración de su reciente reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática a la conmemoración anual del Día de la II República, que cobra especial significación en esta localidad guipuzcoana como primera población española en la que proclamó este hito histórico.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE INFORME

Madrid - La Federación de Cines de España (FECE) presenta el dossier anual 'Las salas de cine. Datos 2025', en el que se analiza la asistencia en España a los cines, que en 2024 retrocedió tras tres años de crecimiento.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023296963)

MODA 080

Barcelona - Adolfo Domínguez se estrena en la 080 Barcelona Fashion con la presentación de su colección 'El número' en la primera jornada de moda de la pasarela catalana, por la que también desfilarán las creaciones de Escorpion, SKFK, Custo Barcelona y Bolaño.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PHOTOESPAÑA 2026

Madrid - La XXIX edición de PHotoEspaña se celebra del 13 de mayo al 13 de septiembre bajo el lema 'Volver a imaginar' y con una programación enfocada a la creatividad y la experimentación fotográfica, que su directora, María Santoyo, detalla este martes en el acto de presentación del festival.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros, presidido por vez primera por el nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, en ausencia de Pedro Sánchez, de viaje oficial a China. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- Alicante.- AYUNTAMIENTO ALICANTE.- Comienzan las declaraciones en la comisión municipal para investigar las posibles irregularidades en la concesión de viviendas de protección pública en la Playa de San Juan, Alicante, con varios funcionarios y altos cargos de Patrimonio y Contratación. Antiguo Salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante. (Texto)

10:00h.- Pamplona.- COMISIÓN KOLDO.- Comparecencia de Rubén Goñi Urroz, miembro del órgano de contratación de las obras del Navarra Arena, en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral. Parlamento de Navarra. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ONU ACNUR.- La reina recibe en audiencia a una representación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Palacio Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:15h.- Eibar (Gipuzkoa).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Eibar conmemora el Día de la II República y celebra su reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática en una jornada a la que asiste el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que atiende a los medios, entre otras autoridades. Plaza Unzaga. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

11:00h.- Madrid.- UNICEF ESPAÑA.- La reina mantiene una reunión de trabajo con UNICEF España. Palacio Zarzuela. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Valladolid - CORTES CASTILLA Y LEÓN- Se constituyen las nuevas Cortes de Castilla y León surgidas de las urnas el 15 de marzo, en unas elecciones que dieron la victoria al PP pero con la necesidad de pactar con Vox para gobernar. Cortes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- CONGRESO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. Ruedas de prensa de los grupos parlamentarios. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- Representantes de Save The Children comparecen en la Comisión de Cooperación Internacional del Senado para explicar las conclusiones de sus últimos informes sobre crisis humanitarias. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus parlamentarios para concretar la estrategia de la formación para las próximas semanas. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- GOBIERNO TRANSPARENCIA.- La Comisión de Peticiones del Congreso aprueba informes pendientes y contestaciones del Gobierno y otros organismos.

12:45h.- Madrid.- FORO EMPRESAS.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el foro 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!'. Palacio de Linares.

13:00h.- Madrid.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, informa a la Comisión de Cooperación Internacional del Senado sobre las actividades en la materia de la federación. (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- El Parlamento de Cataluña celebra un acto institucional de homenaje a las víctimas del franquismo, encabezado por el presidente de la cámara catalana, Josep Rull. (Texto)

14:00h.- Madrid.- FORO ECONÓMICO.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participa en el foro 'Wake up, Spain' organizado por 'El Español'. Casa de América. (Texto)

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Sesión plenaria del Congreso.

16:15h.- Madrid.- FORO ECONÓMICO.- El presidente de Murcia, Fernando López Miras, participa en el foro 'Wake up, Spain' organizado por 'El Español'. Casa de América. (Texto)

18:20h.- Madrid.- FORO ECONÓMICO.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, participa en el foro 'Wake up, Spain' organizado por 'El Español'. Casa de América. (Texto)

19:30h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- JxCat presenta la colección de audiolibros para hacer accesibles textos de la cultura y la política catalanas, con las intervenciones del secretario general del partido, Jordi Turull, y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Sede de Junts per Barcelona y streaming en el canal de YouTube del partido. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo de 2026. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de referencia de arrendamientos de vivienda correspondiente a marzo de 2026.

9:00h.- Madrid.- FORO EMPRESAS.- La sexta edición del foro empresarial 'Wake Up, Spain!' de 'El Español', Invertia y Disruptores, reúne a ejecutivos de las grandes compañías españolas que analizan la situación geopolítica y económica a nivel global. Palacio de Linares - Casa de América (C/ Marqués del Duero).

10:00h.- Bilbao.- TUBOS REUNIDOS.- Trabajadores de Tubos Reunidos se manifiestan contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 285 trabajadores de sus plantas en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia). Desde Palacio Euskalduna. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- EMPLEO PÚBLICO.- El abogado Javier Arauz, impulsor de la deliberación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la temporalidad en el empleo público en España, ofrece una rueda de prensa sobre las implicaciones jurídicas del fallo con potencial impacto sobre cerca de un millón de trabajadores. Newlink Madrid.

11:30h.- Madrid.- ENERGÍA RENOVABLES.- La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN Spain) presenta los resultados de la última fase del proyecto 'Renovables con el territorio: una visión compartida', en una jornada a la que asistirá el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. C/ de Fortuny, 53.

20:30h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- El pleno del Congreso debate una moción del PP sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. Congreso (Hora aproximada)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

06:00h.- Viator (Almería).- EJÉRCITO TIERRA.- Presentación de la Campaña de Experimentación Táctica, organizada por el Centro de Fuerza Futura del Ejército de Tierra, en coordinación con la Brigada de la Legión, en la que se mostrarán las principales novedades en capacidades. (Texto)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- El juicio contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid, continúa con la comparecencia de una veintena de perjudicados. Audiencia Provincial de Valladolid. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio al expresidente de Cataluña Jordi Pujol y su familia por la fortuna oculta en Andorra con declaraciones de inspectores de Hacienda y peritos propuestos por las defensas. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- JUICIO HUMORISTA.- La Audiencia de Barcelona juzga al humorista Jaïr Domínguez, a raíz de una denuncia de Vox que lo acusa de calificar al partido de "neonazi" y llamar a combatirlo de un "puñetazo en la boca" en un programa de Catalunya Ràdio. Audiencia de Barcelona. Sección Tercera. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- ATAQUE RACISTA.- La Audiencia de Barcelona juzga a tres neonazis acusados de dar una paliza a un hombre marroquí y a su pareja, entre proclamas racistas, a las puertas de un pub de Torelló (Barcelona), en diciembre de 2017. Audiencia de Barcelona. Sección Novena. (Texto)

10:00h.- Vigo (Pontrevedra).- FUERZAS ARMADAS.- Presentación de las actividades del Día de las Fuerzas Armadas en una comparecencia en la que estarán el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Comandancia Naval, Rúa Areal 7. (Texto) (Foto)

10:00h.- Arrecife (Lanzarote).- DEFENSA ARMADA.- La Armada realiza en Lanzarote el ejercicio nacional Marsec26, consistente en la localización y desactivación de un artefacto explosivo subacuático. Puerto de Arrecife.

10:00h.- Madrid.- JUICIO HOMICIDIO.- La Audiencia de Madrid juzga a tres acusados, dos de ellos de entrar a la fuerza en el piso en el que vivía el otro -ilegalmente- en Ciempozuelos y agredirle, y el tercero, para el que la Fiscalía pide 7 años de cárcel, por intentar matar a uno de los agresores, disparándole y dejándole parapléjico.

10:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Pleno del Tribunal Constitucional.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional prosigue con declaraciones de testigos el juicio por la operación Kitchen por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Pamplona.- VÍCTIMAS FRANQUISMO.- Representantes de Contigo Navarra convocan un acto homenaje de presentación de monolito a las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer durante el Franquismo. Junto al hotel Catedral, antiguo convento de las adoratrices.

11:30h.- Madrid.- COMISIÓN JUSTICIA.- La Comisión de Justicia del Congreso debate varias proposiciones no de ley sobre la independencia judicial, la protección de los abogados y las secciones de Violencia sobre la mujer de los tribunales de instancia, entre otras. (Texto)

12:45h.- Madrid.- ATENTADOS CATALUÑA.- Said Bourjat, ayudante del imán Es Satty, cerebro de los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto de 2017 que causaron 16 muertes, comparece en la comisión de investigación del Congreso. (Texto)

14:00h.- Madrid.- INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.- Ponencia de la Comisión de Interior encargada de informar sobre la proposición de ley orgánica para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de instituciones penitenciarias. Congreso.

15:30h.- Madrid.- JUICIO ÁBALOS.- El Tribunal Supremo prosigue el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su entonces asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en el denominado caso mascarillas. Tribunal Supremo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños., preside la reunión del Comité de Situación del Consejo de Seguridad Nacional, en el Complejo de la Moncloa. (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico. (Texto) (Infografía)

08:00h.- Sant Boi de Llobregat (Barcelona).- SANT JORDI.- Mercabarna-flor presenta la previsión de venta de rosas y las novedades de Sant Jordi. Carretera antiga de València, 1 (Texto).

09:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Vox presenta su campaña 'La inmigración masiva tiene consecuencias'. Congreso. Frente a la puerta de los leones. (Texto)

09:30h.- Madrid.- FORO PACIENTES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, intervienen en el 10 Encuentro Nacional de Pacientes, que se celebra bajo el lema 'Nuestra VOZ en 2026'. Salón de Actos del CaixaForum Madrid.

09:30h.- Mairena del Alcor (Sevilla).- AGENCIA ESPACIAL.- Lanzamiento de 30 satélites realizados por equipos de estudiantes andaluces que participan en el desafío educativo CANSAT propuesto por la Agencia Espacial Europea. Aeródromo Los Alcores.

10:00h.- Barcelona.- HOSPITAL TRANS.- El Hospital Clínic Barcelona cuenta con su primera Guía de Atención a las Personas Trans en el ámbito sanitario, un documento pionero que establece criterios unificados para garantizar una atención respetuosa, segura, inclusiva y libre de discriminaciones. C/ Villarroel, 170. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SALUD ADICCIONES.- Sesión de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones. Congreso.

10:45h.- Madrid.- ATENCIÓN PRIMARIA.- Con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, inaugura el acto institucional que convoca el Foro de la Atención Primaria y en el que participan sociedades médicas y profesionales sanitarios. Plaza de las Cortes, 11.

11:30h.- Murcia.- MAR MENOR.- Comisión Interadministrativa para el Mar Menor, con la intervención del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el consejero murciano de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, así como representantes de los municipios de la cuenca vertiente. Paseo del Teniente Flomesta, 1.

11:30h.- Madrid.- COMISIÓN JUSTICIA.- La Comisión de Justicia del Congreso debate sobre la recuperación de los apellidos ceutíes de origen musulmán; los procesos de familia con menores; las políticas de igualdad en el ámbito de la Administración de Justicia, y el refuerzo urgente de las secciones de Violencia sobre la Mujer. Congreso.

12:30h.- Madrid.- SISTEMA UNIVERSITARIO.- El secretario de Estado de Universidades, el rector de la UNED y la presidenta de la CRUE participan en la presentación de la revista 'Universidad 2026' que publica la Universidad Internacional de La Rioja UNIR. Pozuelo de Alarcón. Calle de García Martín, 21. (Texto) (Foto)

13:45h.- Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) se reúne con altos cargos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para abordar soluciones a las demandas laborales y salariales de las cuidadoras de niños y niñas de 0 a 3 años. (A las 12:00 la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles convoca una concentración en apoyo de las educadoras en huelga en Madrid. Alcalá, 32)

15:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El pleno del Congreso debate una proposición no de ley de ERC sobre el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer.

15:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El pleno del Congreso debate una proposición no de ley del PSOE para documentar el "bibliocausto español" y reconocer el compromiso con la cultura de libreros, bibliotecarios, editores y autores durante el golpe de Estado y la dictadura franquista.

15:00h.- Madrid.- POLÍTICA RELIGIÓN.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Junts para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas.

16:30h.- Madrid.- UNIVERSIDAD HOMOLOGACIONES.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presenta un informe del sistema español de homologaciones y declaraciones de equivalencias de títulos universitarios extranjeros. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sala F (1ª Planta). (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- SALÓN GOURMETS.- Segunda jornada del 39 Salón Gourmets, en la que, entre otras actividades, se celebra el Campeonato de Gazpachuelos Gourmet. Ifema. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PREMIOS TALÍA.- La actriz Anabel Alonso y el mago Jorge Blass anuncian los nominados a los premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España. Museo de San Isidro - Plaza de San Andrés 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- ALEJANDRO AMENÁBAR.- Encuentro con Alejandro Amenábar por el 30º aniversario de 'Tesis' en el Salón de Actos 'Carlos Saura' de la Facultad de Ciencias de la Información.

11:00h.- Madrid.- CINE INFORME.- La Federación de Cines de España (FECE) presenta el dossier anual 'Las salas de cine. Datos 2025'. Sede de la CEOE. (Texto)

11:30h.- Mérida.- FESTIVAL GRECOLATINO.- Arranca la 28 edición del Festival Europeo de Teatro Grecolatino en el que del 14 al 17 de abril de se representaran siete obras en el Teatro Romano de Mérida y por el que pasarán unos 12.000 alumnos de distintas comunidades, ya sea para representar sobre el escenario emeritense o en sus gradas. Teatro Romano. (Texto)

12:00h.- Madrid.- PHOTOESPAÑA 2026.- Presentación oficial de la programación de PHotoESPAÑA 2026, que contará con la intervención de María Santoyo, directora del festival, así como la participación de representantes de instituciones colaboradoras y algunos de los artistas que forman parte de esta edición. Círculo de Bellas Artes. Sala de Columnas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- DANZA ESTRENO.- La bailaora Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023, presenta su nuevo espectáculo 'Humo'. Matadero, Nave, 16 Pº Chopera, 14. (Texto)

13:00h.- Barcelona.- MODA 080.- Primera jornada de la 080 con desfiles de Escorpión, SKFK, Bolaño, Custo Barcelona y Adolfo Domínguez. Edificio Mirador de Port Vell (Rambla del Rompeolas y Marina Vela) (Texto) (Foto) (Vídeo).

19:00h.- Madrid.- CAJA LETRAS.- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado del filósofo Averroes en el 900 aniversario de su nacimiento. Participa en el acto la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. C/ Alcalá, 49. EFE

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