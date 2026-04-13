Temas del día de EFE España del lunes 13 de abril de 2026 (13:30 horas)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

(Texto enviado a las 12:47; 228 palabras)

FISCAL GENERAL

Madrid - El ex fiscal general pide al Tribunal Constitucional anular su condena por revelación de secretos

(Texto enviado a las 12:24; 208 palabras)

JUICIO KITCHEN

Madrid - El excomisario Villarejo amenazó con llevarse "por delante" a Rajoy, "el asturiano", por Kitchen

(Texto enviado a las 12:14; 685 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - El principal socio de Aldama guarda silencio ante el tribunal

(Texto enviado a las 13:01; 531 palabras)

- El exdirector de Carreteras no testifica en el juicio a Ábalos al renunciar las partes

(Texto enviado a las 12:22; 185 palabras) (Audio) (Vídeo) (Audio)

HUNGRIA ELECCIONES

Madrid - El Gobierno celebra la derrota de Orbán porque pone fin al bloqueo de la agenda europea

(Texto enviado a las 10:55; 449 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Sumar y Podemos celebran que el autoritarismo pueda salir "derrotado" en las urnas tras las elecciones en Hungría

(Texto enviado a las 12:36; 633 palabras)

VIOLENCIA MACHISTA

Córdoba - Detenido un hombre tras matar a su expareja con un machete en Córdoba

(Texto enviado a las 11:44; 517 palabras)

TRIBUNALES CALUMNIAS

Sevilla - Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias al secretario de Facua

(Texto enviado a las 8:13; 428 palabras)

ETA PRESOS

Vitoria - Conceden el tercer grado al preso de ETA Jon Bienzobas, asesino de Tomás y Valiente

(Texto enviado a las 13:04; 557 palabras)

VÍCTIMAS TERRORISMO

Vitoria - Los testimonios de víctimas del terrorismo, a disposición de los institutos de toda España

(Texto enviado a las 12:54; 589 palabras) (Foto)

TURISMO PERSPECTIVAS

Madrid - Los hoteleros avanzan un verano en máximos pese a los riesgos geopolíticos

(Texto enviado a las 12:30; 405 palabras)

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022158051)

ESCUELAS INFANTILES

Madrid - La educación de 0 a 3 años: un ciclo no obligatorio pero con ratios disparadas en el aula

(Texto enviado a las 9:15; 800 palabras)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8012691356)

- Las cuidadoras de 0 a 3 años se reúnen mañana con Educación para tratar mejoras laborales

(Texto enviado a las 13:05; 350 palabras)

BASURA ESPACIAL

Madrid - ¿El espacio se convertirá en basurero? Innovaciones ante un problema que exige regulación. Amaya Quincoces

(Texto enviado a las 11:45; 883 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8010747461)

CIBERSEGURIDAD ATAQUES

Madrid - Los cibercriminales ya roban y almacenan datos para descifrarlos en el futuro. Raúl Casado

(Texto enviado a las 10:12; 765 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023329130)

PRADO EXPOSICIÓN

Madrid- "El universo del artista ante la cámara' muestra la fotografía como escaparate del arte

(Texto enviado a las 13:00; 543 palabras) (Foto) (Vídeo)

PINTURAS SIJENA

Zaragoza - La justicia da al Museo de Arte de Cataluña 56 semanas para devolver los murales de Sijena

(Texto enviado a las 13:12; 689 palabras)

MODA TENDENCIAS

Madrid - Las musas españolas de la alta costura: de la desconocida Meyes a Nieves Álvarez. María Muñoz Rivera.

(Texto enviado a las 10:00; 717 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8000379068 8002307248)

TIEMPO PRIMAVERA

Madrid- El tiempo se estabiliza para dar paso a un ambiente soleado y cálido, con más de 25 grados

(Texto enviado a las 11:28; 596 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

HUELGA MÉDICOS

Madrid- El Ministerio de Sanidad convoca a los sindicatos de médicos a una nueva reunión negociadora que permita la desconvocatoria de la huelga de una semana al mes que mantienen los sanitarios, que se acerca a su tercera fase, después de que hayan fracasado los intentos de una mediación.

(Texto)

EDUARDO MENDOZA

Barcelona - Eduardo Mendoza presenta 'La intriga del funeral inconveniente" (Seix Barral), una nueva historia de su popular detective sin nombre, esta vez atrapado en una trama financiera desencadenada por una aparentemente trivial crónica de un sepelio publicada en un diario local.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SALÓN GOURMETS

Madrid- La feria de alimentación y bebidas Salón Gourmets celebra desde es lunes su 39ª edición, en la que reunirá a más de 2.000 expositores con 55.000 productos de calidad y prevé recibir más de 110.000 visitantes profesionales y 15.000 compradores extranjeros.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Madrid.- MUNICIPIOS SOLIDARIDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con representantes del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), en la sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA GIBRALTAR.- El Gobierno responde en la Comisión Mixta para la UE sobre el procedimiento para la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido relativo a Gibraltar. Congreso

18:00h.- Madrid.- ESPAÑA FRANCIA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne con la delegación francesa de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado francés, en la sede del Ministerio.

ECONOMÍA

12:30h.- Granada.- TURISMO PATRIMONIO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los periodistas antes de recorrer el conjunto monumental de la Alhambra y visitar el Parador de Granada, donde se llevan a cabo obras de modernización. Parador de Granada, c/ Real de la Alhambra. (Texto) (Foto)

13:30h.- Madrid.- GOBIERNO PETROLERAS.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se reúne con Moeve (13:30 horas) y con Repsol (18:00 horas). Plza de San Juan de la Cruz, 10 Madrid

14:15h.- Madrid.- FORO EMPRESAS.- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, participa en la sexta edición del "Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!", un evento organizado por El Español que se celebra bajo el lema "Crecimiento, cohesión e incertidumbre". Casa de América. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- PACTO TOLEDO.- La técnica de la Confederación Intersindical Gallega Patricia Cordo y la catedrática Mercedes Ayuso comparecen ante la Comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso para informar sobre la brecha de género en pensiones. Congreso

17:00h.- Madrid.- GOBIERNO EMPRESAS.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con el embajador de la República de Corea, Lim Soosuk, y representantes de la empresa Naver Corporation, en la sede del Ministerio.

17:00h.- Barcelona.- PATRONALES FOMENT.- El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ofrece una rueda de prensa después de la reunión de la Junta Directiva de la entidad. Foment del Treball, Via Laietana 32 (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

19:00h.- Madrid.- ACADEMIA JURISPRUDENCIA.- El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ingresa como académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España C/ Marqués de Cubas, 13.

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- El Ministerio de Sanidad convoca a los sindicatos de médicos a una nueva reunión negociadora sobre la huelga de una semana al mes, que se acerca a su tercera fase, después de que hayan fracasado los intentos de una mediación. (Texto)

14:00h.- Benavente (Zamora).- TORO BENAVENTE.- El día grande de las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Vega de Benavente tiene lugar la tradicional petición del toro enmaromado, que concentra cientos de personas para pedir que el Ayuntamiento les conceda el astado que la víspera del Corpus recorra las calles de la ciudad atado a una cuerda por los cuernos. Plaza Mayor. (Texto) (Foto)

15:00h.- Madrid.- PLAN CLIMA.- Representantes de Greenpeace, la Unión Europea, el Gobierno español y los grupos parlamentarios participan en una jornada sobre propuestas de un Plan Social para el Clima. Congreso de los Diputados. Sala Campoamor

16:00h.- Madrid.- CIBERSEGURIDAD EUROPA.- La Comisión Mixta para la Unión Europea debate una iniciativa sobre la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), el marco europeo de certificación de la ciberseguridad y la seguridad de las cadenas de suministro de TIC. Congreso

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO ECOLOGISTAS.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se reúne con organizaciones ecologistas. Sede del Ministerio. Plaza San Juan de la Cruz, 10. Madrid

16:00h.- Madrid.- SANIDAD PÚBLICA.- Jornada 'Sanidad pública: sostener la vida, garantizar derechos', a petición del Grupo de Sumar. Congreso.

18:15h.- Madrid.- MUJERES CONGRESO.- Conferencia en el Congreso de los Diputados de la Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Española, en colaboración con Vox, bajo el título 'Mujeres que forjaron España'. Sala Cánovas del Congreso de los Diputados.

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- Barcelona.- JORNADAS MODA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, inaugura las jornadas internacionales de Moda de Autor Europea, que buscan reforzar el papel de la moda como pilar clave dentro de la economía creativa europea. Espacio Tinglados. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PRADO EXPOSICIÓN.- El Museo del Prado presenta 'El universo del artista ante la cámara', una exposición que explora cómo la llegada de la fotografía en el siglo XIX transformó la manera de representar, documentar y proyectar la identidad del artista y sus espacios de creación. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- SALÓN GOURMETS- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura la 39 edición del Salón Gourmets, Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Calidad. Tras el acto atiende a los medios de comunicación y a continuación realiza un recorrido por la feria. Ifema. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Sevilla.- CINE AFRICANO.- Presentación del 23 Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger. Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS).

12:45h.- Madrid.- LA SEXTA PROGRAMAS.- Marc Giró presenta 'Cara al show', el primer programa del presentador tras su incorporación a La Sexta. Hotel Hyatt Centric Gran Vía.

13:00h.- Barcelona.- EDUARDO MENDOZA.- El escritor Eduardo Mendoza presenta su nueva novela, 'La intriga del funeral inconveniente". Rambla de Catalunya, 37. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Madrid.- VARGAS LLOSA.- Homenaje a Mario Vargas Llosa en el primer aniversario de su fallecimiento. Participan Sergio Ramírez, Álvaro Vargas Llosa, Alejandro Roemmers, José Sacristán y Magüi Mira, entre otros. Ateneo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Barcelona.- BARCELONA ARQUITECTURA.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participa en el acto institucional de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura. c/ Rosselló, 87. (Texto)

19:00h.- El Vendrell (Tarragona).- AÑO CASALS.- Acto inaugural de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals con la asistencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Auditori del Tívoli.

20:30h.- Barcelona.- ROSALÍA GIRA.- La cantante Rosalía ofrece el primero de sus cuatro conciertos en Barcelona, dentro de su gira 'Lux Tour 2026', para los que ha agotado todas las entradas. Palau Sant Jordi. (Texto)

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 346 72 45