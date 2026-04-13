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Sumar pide a Defensa que aclare la retención de un casco azul español en Líbano, que pudo recibir una "paliza"

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Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Ministerio de Defensa aclare exactamente lo ocurrido durante la retención, por parte de tropas de Israel en el Sur del Líbano, de un casco azul español que, además, pudo recibir "una paliza".

En rueda de prensa en Córdoba, el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha señalado además que el objetivo de la iniciativa es que "el Ministerio de Defensa aclare exactamente el alcance y las dimensiones del suceso ocurrido en el Líbano, porque la información que hasta ahora hemos conocido no coincide con la que están manejando asociaciones de militares".

Así, según ha asegurado Santiago, "algunas asociaciones de militares están difundiendo que no fue un militar español el que fue retenido, sino que fueron varios, un número importante, que fueron detenidos o capturados o secuestrados un largo tiempo y que, además, uno de ellos, que era un suboficial, un sargento, fue sometido, no solamente a malos tratos, sino que pudo haber recibido una paliza".

Por eso, Sumar quiere que el Ministerio de Defensa "aclare estos datos y, mientras tanto, a ver si tenemos suerte y el Partido Popular y Vox deciden condenar estos hechos y defender a los militares españoles que forman parte del contingente" que opera bajo bandera de Naciones Unidas en el Sur del Líbano.

Junto a ello y respecto a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y en el Sur del Líbano, Santiago ha lamentado que "el mundo es hoy inseguro debido a la política imperialista, criminal e irrespetuosa con el derecho internacional del señor Trump y del señor Netanyahu", alegando que "la imposición del cierre del Estrecho de Ormuz por Trump va a provocar la subida del petróleo y de sus derivados" y afectará "a los bolsillos" de "todas las personas prácticamente de este planeta".

A juicio del portavoz de IU es "muy criticable que esta medida, tan absolutamente inaceptable, se realice después de haber saboteado un proceso de conversaciones de paz, que apenas llevaba 24 horas, cuando Estados Unidos nuevamente lo ha roto".

Mientras tanto, según ha concluido, "Israel continúa con su masacre del pueblo palestino, con su genocidio en Gaza", pues "más de 700 palestinos han sido asesinados desde el alto fuego, y el Sur del Líbano está en proceso de anexión por parte de Israel con una limpieza étnica impresionante", que se sustancia en "cientos de miles de personas desplazadas".

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